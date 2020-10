CSI – In 230 alla gara di Dueville di domenica 18 ottobre 2020 – Tutti i risultati

ATLETICA SU PISTA (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) – Erano 230 gli atleti che hanno gareggiato a porte chiuse nell’impianto sportivo di Dueville (Vicenza) domenica scorsa per l’unica gara 2020 di atletica leggera su pista. Quasi tutte le categorie che si sono cimentate nelle gare di velocità e di mezzo fondo, di salto in alto e lungo, e di lancio del disco e getto del peso (per le giovanili anche il lancio del vortex).

Di fatto il primo avvenimento sportivo ufficiale del CSI vicentino dopo l’ultima gara di campestre nel febbraio scorso prima del lockdown.

Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid, in assenza del pubblico.

Per il Centro Sportivo Provinciale era presente il vicepresidente Enrico Mastella.

“A nome della presidenza ringrazio la società Polisportiva di Dueville che ha messo a disposizione di tutti l’impianto e l’impegno di tutti i suoi volontari – ha affermato -. E ringrazio soprattutto i giudici di gara del CSI, e poi tutte le altre società sportive aderenti che erano presenti con i loro atleti”.

“Penso che tutti abbiano colto – ha aggiunto Mastella – l’importante segnale di vitalità che abbiamo voluto dare tutti assieme come CSI. Lo slogan che ha ricordato anche Stadium (Avvenire) l’ultima settimana era “divieto di sosta per lo sport di base”.

“Noi del CSI siamo organizzati e rispettiamo le regole – conclude – e questo sicuramente è un vantaggio che abbiamo come sport di base rispetto a quello dilettantistico amatoriale anche in questi tempi difficili in cui dobbiamo combattere con il coronavirus”.

QUI IL LINK alla pagina con TUTTI I RISULTATI (tutte le categorie) – Dueville 18/10/2020

Il FOTOREPORTAGE sulla pagina facebook del CSI Vicenza