Gli allenamenti di calcio al tempo del COVID

Tenuto conto delle indicazioni riportate dal “Protocollo attuativo sviluppato nel contesto della pandemia da Covid-19 (SARS-COV-2)” per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico”, al fine di agevolare la ripresa delle attività tecniche da parte delle società, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha definito alcune proposte pratiche strutturate nel rispetto delle “disposizioni tecniche per le sedute di allenamento”.

Un contributo concreto per aiutare i tecnici in questo tempo di distanziamento…

Proposte-pratiche-sedute-allenamento