Il brasiliano Borges Leite vuol crescere insieme con l’Arzignano

Contro l’Adriese senza dubbio è stata la sua miglior partita con la maglia dell’ Arzignano Valchiampo.

E’ in grande crescita e siamo sicuri che dobbiamo vedere ancora molto del suo repertorio. Parliamo di Gabriel Borges Leite, il fantasista brasiliano che domenica al Dal Molin si è preso la responsabilità di tirare, e realizzare in modo impeccabile, il calcio di rigore del pareggio.

“Mi sento molto felice per il gol che ho segnato – esordisce – ma ho ancora molto da migliorare per essere utile alla squadra. Sto imparando tanto in queste prime settimane ad Arzignano, ma la cosa più importante è che qui mi sento a casa, sono stato accolto benissimo da tutti e sto imparando molto del calcio italiano. Devo farlo il più in fretta possibile perché dobbiamo trovare al più presto la prima vittoria del campionato”.

Il giocatore, cresciuto nel prestigioso club sudamericano del Palmeiras, analizza poi nel dettaglio la prestazione contro l’Adriese: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà a imporre il nostro gioco, ma nella ripresa siamo stati più aggressivi e abbiamo meritato di portare a casa un pareggio. Anzi, avremmo certamente meritato la vittoria”.

In cinque partite, il rendimento di Borges Leite è sempre stato in crescendo e la sensazione è che ancora non si sia visto appieno il suo grande potenziale tecnico: “La squadra sta facendo progressi, conosciamo la qualità del nostro gruppo e speriamo di portare al più presto possibile una vittoria alla nostra città e ai nostri tifosi, che ci hanno sempre supportato nelle partite e sono stati molto importanti”.