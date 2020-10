Terza vittoria di fila per Velcofin Interlocks Vicenza: le interviste [VIDEO]

PALLACANESTRO FEMMINILE SERIE A2 – E tre! Terza consecutiva vittoria per i colori biancorossi che ora appaiano imbattute in classifica le corazzate Moncalieri e Crema, le favorite per il salto di categoria. Aldilà del punteggio è stata una partita maschia, dura e Albino ha dato tanto filo da torcere a Monaco e compagne. Ma diciamo subito che le basi della vittoria posano sulla difesa: coriacea, aggressiva, a volte asfissiante, che ha portato a 15 recuperi e a far perdere alle bergamasche 23 palloni. Il timbro più evidente e meritevole della serata la difesa sulla temutissima Veindeberga (che ha esordito con un canestro da tre, l’unico della sua squadra) relegata a 5 punti; e qui una nota di plauso a tutte le giocatrici, ma in particolare a Claudia Gobbo, inesorabile francobollatrice della lettone.

Il primo quarto vede il massimo vantaggio di Albino (9-4), ma un 11-1 porta Vicenza in testa e si chiude a 15-12

Equilibrato anche il secondo, che vede sugli scudi Maria Lazzaro (alla vigilia del suo ventiquattresimo anno): 30-25 per VelcoFin InterLocks.

Anche il terzo round corre sul filo dell’incertezza: 40-35.

Ma è il quarto tempo che riserva la parte migliore. Vicenza si scatena a va sul più12 (49-37) al 5°, sembra irraggiungibile: una grande Elena Vella si erge a protagonista. Invece Albino reagisce e piazza uno 0-6 in men che non si dica. E a questo punto il canestro in jump di capitan Monaco arriva liberatorio (8° minuto) e per le bergamasche non c’è più scampo. Finisce con la giovanisima diciannovenne Milena Mioni in lunetta a firmare i primi 2 punti dell’anno. Se son rose…Finiamo annotando una bella curiosità. Dopo il magico 3/3 dalla lunga distanza realizzato a Sarcedo, Francesca Tagliapietra si è ripetuta ieri sera, mettendo tre bombe su tre altrettanto decisive ieri sera. Adesso aspettiamo anche i canestri da due!

TABELLINO

VelcoFin InterLocks Vicenza – Edelweiss Fassi Albino 57-45 (15/12,15/13, 10/10)

VelcoFin InterLocks VICENZA: Monaco 10, Grazian ne., Lazzaro 8, Mioni 2, Gobbo 7, Villaruel 2, Colabello, Vella 8, Tibè 11, Sartore ne., Tagliapietra 9. All.Claudio Rebellato

Tiri da due 13/44, da tre 6/19, Tl 13/19, R tot 42.

Edelweiss Fassi ALBINO: G.Birolini, Lussignoli, Rizzo 10, M.Birolini, Laube 6, Panseri, Mazza, Vainberga 5, De Gianni 6, Cancelli 3, Carrrara 15, Torri. All. Monica Stazzonelli.

Tiri da due 15/40, da tre 1/8, Tl 12/16, R tot 37

Spettatori: 200

Arbitri: Francesca Di Pinto e Giulia Caravita