Team Bassano: al Costa Smeralda arriva il quinto Tricolore Scuderie

Romano d’Ezzelino (VI), 19 ottobre 2020 – E sono cinque! Dopo il poker di vittorie conseguite dal 2012 al 2015, il Team Bassano torna alla vittoria nella classifica delle Scuderie nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020. Un successo conquistato al recente Rally Storico Costa Smeralda nel quale il team dall’ovale azzurro si è imposto nella classifica di gara, marcando quei punti necessari a salire in vetta al podio. La festa per il nuovo importante risultato ha coinvolto non solo il team capitanato da Mauro Valerio ma anche alcuni singoli equipaggi che, grazie ai risultati della gara sarda hanno potuto fregiarsi di altri titoli tricolori.

Lo hanno fatto Massimo Giudicelli e Paola Ferrari i quali a Porto Cervo hanno siglato una notevole doppietta aggiudicandosi il titolo di Campioni d’Italia del 3° Raggruppamento con la Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 con la quale hanno anche vinto la coppa di classe. E poi, coppe di categoria ne sono arrivate altre tre: nella 2-1600 del 2° Raggruppamento con Luigi Annoni e Paolo Mantovani su Fiat 128 Sport Coupè; nella 2-2000 del 3° Raggruppamento grazie a Giacomo Questi e Giovanni Morina con l’Opel Ascona SR e nella classe J1 N1600 del 4° Raggruppamento con la Renault 5 GT Turbo di Michele Paoletti e Rossano Mannari.

Ma non è finita, perché al Costa Smeralda è stata confermata anche la vittoria assoluta nel Trofeo A112 Abarth Yokohama da parte di Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli e, inoltre, si è celebrato il successo ottenuto nei giorni scorsi da parte di Pietro Turchi e la sua Fiat 125, condivisa con Carlo Lazzerini e Francesco Donati, nel Campionato Italiano Terra Rally Storici.

Il Rally Costa Smeralda ha concluso una prima parte di stagione, quella dedicata al Campionato Italiano ma da qui a fine novembre ci sono ancora degli importanti appuntamenti che assegneranno i titoli per il Trofeo di Zona con la finale alla Grande Corsa e per la Michelin Historic Rally Cup.

