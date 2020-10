Presentazione del girone A della serie A2 di hockey su pista: le vicentine

In vista dell’imminente avvio dei Campionati Italiani di Serie A2 di Hockey Pista, ecco le squadre che parteciperanno ai due gironi per un totale di 23 formazioni.

Le partecipanti:

Girone A, Hockey Bassano 1954, Cremona Hockey, Amatori Modena, Montebello HP, Montecchio Precalcino, Azzurra Novara, GSH Pordenone, Roller Bassano, Seregno Hockey, Hockey Thiene, Hockey Trissino 05, Engas Vercelli

Girone B: Rotellistica Camaiore, Blue Factor Castiglione, SGS Service Forte dei Marmi, AFP Giovinazzo, HP Matera, Roller Matera, Estrelas Molfetta, Hockey Prato 54, Gruppo Gamma Sarzana, CGC Viareggio, SPV Viareggio

La Serie A2 si giocherà sabato alle ore 20:45 ma alcune squadre hanno un altro orario: Hockey Bassano ore 18.00, Castiglione e Molfetta ore 19.00, Roller Matera ore 19.30, Modena e CGC Viareggio alle ore 21; Montebello, Sarzana e Forte dei Marmi alla domenica ore 18. Le prime cinque classificate di ogni girone sono qualificate per i playoff promozione mentre le altre 5 squadre sono retrocesse in Serie B. I Quarti e Semifinali si giocheranno senza le prime due classificate che entreranno solo nella final four finale datata per il 22 e 23 maggio 2021.

IL GIRONE DELLE VICENTINE

HOCKEY BASSANO 54

E’ la seconda squadra dell’Ubroker Bassano che giocava in Serie B. L’allenatore sarà Luis Nunes e nella sua formazione ci saranno giocatori del vivaio giallorosso che hanno anche solcato anche le piste di Serie A1, tra cui il portiere Davide Merlo. Alcuni giocatori sono già da diversi anni in Serie B come Menon, Toniolo, Bertollo e Tumelero, molti altri sarà l’esordio nei senior. C’è anche un azzurrino, Matteo Biasini.

Composizione squadra: Bertollo, Biasini, Luna, Menon, Merlo (portiere), Toniolo, Tumelero, All. Nunes

CREMONA HOCKEY

Tantissime conferme ed alcuni nuovi arrivi, il Cremona si presenta ad un ennesimo campionato di Serie A2 cercando di ripetere l’ottimo campionato fino allo stop dovuto alla Pandemia. Il nuovo volto è Alan Manfredini ma il cuore lombardo è sempre lo stesso con Beato, Siberiani, Consiglio, Cervi, l’azzurrino Dimone e i bomber Scutece (già alle 46 primavere) e Pochettino.

Composizione squadra: Beato, Boggiani, Cervi, Consiglio, Dimone A, Dimone F, Lucini, Manfredini, Pasquali, Pochettino, Santini, Scutece, Sgalbazzini, Siberiani – All. Ariano Civa

SYMBOL UNITED AMATORI MODENA

Un altro anno in cadetteria per la formazione di Massimo Baraldi confermando così con un progetto di valorizzazione dei propri giovani. Moltissime le conferme ma c’è stato anche l’addio di bomber Montivero che dovrebbe essere sostituito dal bomber cileno Nicolas Fernandez (il condizionale d’obbligo perchè ci sono dei problemi burocratici per via degli spostamenti dal sudamerica). I nuovi volti sono conosciuti, come Matteo Farina (Correggio), Marco Malagoli (Pico) e Davide Gallotta (Forte), ma anche le conferme sono di peso come De Tommaso, Gallo, Jofrè ed i Giovannelli.

Composizione squadra: De Tommaso, Farina, Gallo, Gallotta, Giovannelli Ant, Giovannell And, Jofrè, Ligabue, Malagoli, Marinelli E, Marinelli M, Moncalieri – All. Baraldi

HP MONTEBELLO

E’ la seconda squadra del Tierre Chimica Montebello che ha sfruttato la possibilità di salire di categoria per far giocare i proprio giocatori in una vetrina assai competitiva. Alcuni giocatori hanno già saggiato il parquet dell’A1 con la prima squadra, come il portiere Lorenzato e Bolla e Peretto come esterni. Unico nuovo arrivo dell’esordiente coach Alessio Ceretta è Filippo Zambon dall’esperienza a Thiene.

Composizione Squadra: Bolla, Cocco, Del Sale, Farinello, Lorenzato, Pellizzaro L, Pellizzaro D, Percotti, Peretto, Pettenuzzo, Rossi, Toffan, Zambon – All. Ceretta

MONTECCHIO PRECALCINO

Confermata in blocco la squadra dell’ultimo campionato di A2. L’allenatore bassanese Roberto Zonta continua nella valorizzazione dei talenti del vivavio biancoverde con alcuni innesti, sempre delle società vicine. La presenza di Clodelli e Loguercio, fino a febbraio, hanno fatto salire le quotazioni per un campionato di vertice ma è tutta la formazione che ha dimostrato un miglioramento di rendimento (ottavi a pochi punti dalla quarta nel precedente campionato). Il nuovo arrivo è l’italo-argentino Facundo Posito ex Breganze che aiuterà non poco l’attacco biancoverde.

Composizione squadra: Battistello, Clodelli, Dalla Valle Mi, Dalla Valle Ma, Gallio, Garzaro, Loguercio, Pigato, Posito, Pozzo, Sanson, Tagliapietra, Zanini A, Zanini D – All. Zonta

AZZURRA NOVARA

Saranno ancora padre e figlio Battistella a tenere la panchina dei biancoazzurri dell’Azzurra novara: Beniamino e Claudio cercheranno di tenere alto il nome novarese con una formazione che avuto dei rinforzi, come Furlanis ex Pordenone, Camporese ex Monza e per la prima volta l’arrivo di uno straniero, il cileno Vicente Reyes. Tantissime le conferme per una squada che era retrocessa dall’A2 alla fine della stagione 2018-19 e che vorrebbe rimanere in categoria per aprire un nuovo ciclo.

Composizione squadra: Baldina, Camporese, Fortina M, Fortina S, Furlanis, Gamaleri, Giraudi, Maffè, Marcon, Mastropasqua, Reyes, Mele, Silvestri, Tefa, Zanellato – All. Beniamino Battistella

GSH PORDENONE

Un addio su tutti durante l’estate, quello di Furlanis, trasferitosi in Piemonte per lavoro. La formazione pordenone però rilancia con diversi nuovi arrivi dal vicino vicentino Bordignon ex Sandrigo e Poli ex Prato che vanno ad aggiungersi ai tanti vicentini presenti. Il 46enne Del Savio ed il 31enne Battistuzzi sono i cuori pulsanti della formazione del confermato coach Cortes. Nell’ultimo torneo si è classificato al terz’ultimo posto.

Composizione squadra: Battistuzzi, Bicego, Bordignon, Colli, Cortes, Dalla Giustina, Del Savio, Lieffort, Moro, Oripoli, Poletti, Poli, Pozzato, Rakipaj, Rigon M, Rigon L, Sergi E, Sergi S – All. Cortes

ROLLER BASSANO

Ivano Zanfi è confermatissimo dal Roller Bassano che si presenta alla sua decima edizione della Serie A2 ancora con le intatte possibilità di salire di categoria forti del terzo posto ad inizio 2020 e prossimi ai playoff poi annullati. Tantissime le conferme di una formazione che mixa giovani del vivaio biancorosso con altri rinforzi dei “cugini” giallorossi. L’unico nuovo innesto è il difensore ex Sandrigo, Stefano Campagnolo, ma il congiunto bassanese è forte del 44enne Panizza, dai bomber Dal Monte e Fraccaro e dai registi Pelva e Zen.

Composizione squadra: Baroni, Bergamin, Bombieri, Campagnolo, Cognonato, Comin, Dal Monte, Fraccaro, Marangoni, Panizza, Pelva, Reginato, Serraiotto, Stocco, Tentori, Torresan, Zanetton, Zen – All. Zanfi

SEREGNO HOCKEY

Ritorna in Serie A2 anche il Seregno dopo la retrocessione del 2018-19. Un progetto ancora affidato a Claudio Ario con alcuni giocatori provenienti da altre squadre lombarde come Gilli ex portiere del Lodi e Galimberti dell’Agrate. Luca Marchini con tanti giocatori del vivaio rossoblu caratterizzeranno il resto del team, già collaudato da diversi anni.

Composizione squadra: Agostoni, Alberio, Coppola, Febbo, Ferronato, Galimberti, Gilli, Giordano, Lanzani, Marchini, Ruggeri, Tedesco, Trabattoni, Tremolada M, Tremolada M – All. Ario

HOCKEY THIENE

Il nuovo allenatore è Gabriele Thiella che trova una squadra già collaudata che la scorsa stagione si è fermata al sesto posto con diversi alti e bassi. Ritornano Nicola Retis dal Breganze e Andrea Dalle Carbonare da Montecchio che rinforzeranno i gialloblu che hanno già un’ossatura di Casarotto e Sperotto, pronti a ritornare ad essere un punto fermo nei posti alti della classifica.

Composizione squadra: Ballardin, Casarotto, Conzato, Dalla Vecchia, Dalle Carbonare A, Dalle Carbonare M, Guglielmi, Lopreiato, Luotti, Pavan, Pellizzari, Retis, Rigon, Sperotto – All. Thiella

HOCKEY TRISSINO 05

Per la terza stagione consecutiva, il Trissino si trova come seconda squadra a giocare in A2. Sempre Mauro Zini in panchina e sempre tanti giovani del vivaio biancoceleste mixati dall’esperienza di Pasquale e dell’arrivo di Alberto Peripolli ex Montebello. La scorsa stagione si è classificato settimo.

Composizione squadra: Bortoli, Brentan, Diquigiovanni, Martini, Nardi, Nardon, Nyanzu, Pasquale, Peripolli, Rigo, Schiavo – All. Zini

ENGAS VERCELLI

Ha dominato il Campionato di Serie B e conquistato uno dei due posti per la Finale di Coppa Italia poi non giocata. Ora l’approdo in Serie A2 con una squadra ancora più rinforzata per tentare la doppia promozione. Paolo De Rinaldis sempre in plancia di comando ma sono importantissimi gli arrivi di tre giocatori dalla Serie A1 come Giorgio Maniero dallo Scandiano, Peter Ehimi dal Correggio e Sebastiano Schena dal Monza ed un portiere già da Serie A2, come Fabio Errico dal Modena e Oscar Ferrari dall’Amatori Vercelli.

Composizione squadra: Brusa, Ehimi, Errico, Ferrari, Lopriore, Maniero, Motaran, Perroni, Schena – All. De Rinaldis