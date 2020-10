Pallamano Malo inanella la quinta vittoria consecutiva

Il Malo di Mister Murino inanella la quinta vittoria su altrettante gare, sconfiggendo nel match casalingo Pallamano Vigasio e confermando il primato in classifica.

Malo avanti già dai primi minuti con la coppia Mattia Meneghello e Patrick Marchioro a dettare i ritmi per i compagni. La difesa si dimostra il punto di forza della squadra di casa, limitando e neutralizzando le incursioni ospiti, mentre l’attacco gira nel modo migliore, ben orchestrato dall’ottimo Leonardo Rossi; il Malo allunga e si porta sul 16 a 9 alla fine della prima frazione di gioco.

Al rientro in campo i padroni di casa calano un po’ nell’intensità e nella concentrazione; le trame offensive si fanno meno incisive e le conclusione più sterili, ma Vigasio non ne approfitta, anche perché la porta del Malo è ben protetta da Riccardo Crosara ; il Malo riprende saldamente in mano le redini del match e pone fine alle ostilità sul punteggio di 27 a 18.

Bella prestazione corale per i ragazzi di Mister Murino, che ancora devono affinare alcune collaborazioni e in alcune occasioni difettano in lucidità e concentrazione, ma riescono a ovviare a comprensibili cali di rendimento con una difesa coriacea che non a caso è la meno battuta del girone.

Apprezzamenti da Mister Murino per il risultato dei suoi :” Ogni partita offre spunti su cui lavorare, ancora tante sfumature da sistemare in attacco, in generale i ragazzi stanno lavorando bene migliorando piano piano i propri punti deboli. Pochi i gol dalle ali e dai pivot ma buone risposte dai terzini. Ottima la prestazione di Rossi, Marchioro e Crosara. E ora ci aspetta il derby con Emmeti, squadra organizzata che sappiamo farà di tutto per guadagnare i primi punti contro di noi; vietato sottovalutarli per via della distanza in classifica, il campionato è appena iniziato e non dobbiamo distrarci. Sarà derby vero.

Risultato Finale : 27 – 18

Asd Handball Malo : Patrick Marchioro (K) 7, Davide Bellini 1, Thomas Casolin, Mattia Zanella, Simone Berengan 3, Leonardo Rossi 7, Joel Cappellari (P), Nicolas Dieguez 2, Ignacio Nincevic 2, Nicola Berengan (P), Matheus Zanutto, Mattia Meneghello 4, Stefano Tessarolo, Andrea Zanella, Riccardo Lucarini 1, Riccardo Crosara (P).

Allenatore : Mario Murino

Dirigenti : Romeo Grotto, Tiberio Marchioro

Handball Vigasio : Carloni 1, Dalla Vecchia 6, Hristov A., Signorini 4, Andriolo, Melegatti, Municella, Ballardini 1, Martini 1, Pastore, Scalabrin, Piazzi, Furegon, Hristov V. 3, Scalfo 2.

Allenatore : Lo Schiavo Roberto

Arbitri : Nguyen – Plotegher