Velcofin Interlocks Vicenza vs Edelweiss Albino, 57-45 [FOTOREPORTAGE]

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – Terza di campionato in casa per Velcofin Interlocks Vicenza. Le ragazze di Claudio Rebellato hanno vinto le prime due partite, l’ultima delle quali a Sarcedo nel derby vicentino. I prossimi due incontri Vicenza li gioca in trasferta e tornerà al palaGoldoni l’8 novembre con ospite Bolzano.

FORMAZIONI

Velcofin Interlocks Vicenza: quintetto base: Federica Monaco (C), Claudia Gobbo, Gisel Beatriz Villaruel, Elena Vella, Angelica Tibè.

A disposizione: Marina Grazian, Maria Flora Lazzaro, Milena Mioni, Ursula Colabello, Matilde Sartore, Francesca Tagliapietra.

Allenatore Claudio Rebellato, vice Paolo Zordan.

Edelweiss Albino: quintetto base: Chiara Rizzo, Greta Laube, Alessia Panseri, Ieva Veinberga, Patrizia De Gianni.

A disposizione: Giovanna Birolini, Sophia Lussignoli, Michela Birolini (C), Annalisa Mazza, Adela Maria Cancelli, Alice Carrara, Rossella Torri.

Allenatore Monica Stazzonelli, vice Michele Trapletti.

Arbitri: Emmy Lougura di Cagliari e Giulia Caravita di Ferrara.

PRIMO QUARTO

In vantaggio subito le ospiti di Albino. A 4 minuti di gioco Rebellato chiama il time out per riorganizzare le forze, ma a metà frazione si è sul 4-9.

Poi Tibè subisce fallo e va in lunetta: 6-9.

A 45 secondi dalla fine del primo quarto Monaco segna il vantaggio: 12-11. Si chiude 15-12 per Velcofin Interlocks Vicenza.

SECONDO QUARTO

Vicenza parte in quarta e aumenta il suo vantaggio sulle temibili ospiti: a 3 minuti e mezzo di gioco siamo sul 20-17. Poi a fasi alterne le due squadre si sono fronteggiate sul filo della parità fino all’allungo di Velcofin che chiude verso la pausa lunga con un 30-25.

TERZO QUARTO

Nella ripresa le ospiti si fanno insidiose. Difendono meglio e sono più precise a canestro. Ma Monaco e compagne non sono da meno e a metà del terzo quarto mantengono il vantaggio: 34-30.

A tre minuti dalla conclusione della frazione di gioco siamo sul 38-32 per Vicenza, che rimane in vantaggio e interrompe le serie positive delle avversarie.

L’allenatrice di Albino Monica Stazzonelli chiede il time out proprio a 3 minuti dalla fine del terzo quarto.

Si chiude sempre con 5 punti di vantaggio per Vicenza che ha subito in parte (negli ultimi tre minuti) il gioco delle avversarie. Punteggio complessivo: 40-35.

QUARTO QUARTO

L’ultima frazione di gioco è avviata con Vicenza in vantaggio di 5 punti. Le marcature vengono aperte da Vella: 42-35. In regia rientra la capitano Monaco che manda a canestro Tibè che allunga: 44-35. Albino chiede time out.

Lazzaro subisce fallo e va in lunetta: 45-35. E subito Monaco ruba palla e porta Vicenza a 47.

Claudio Rebellato coach di Vicenza chiama il time out a 5 minuti e 40 secondi dalla fine. Siamo sul 49-37.

Monaco a tre minuti dalla fine segna il 51 a 43 su azione. Tibè in lunetta porta il punteggio sul 53-43.

Entra Mioni per Tibè. Manca un minuto alla fine. Quinto fallo per Laube dell’Albino (che esce) su Monaco.

Mioni subisce fallo ed è in lunetta a un secondo dalla fine: 57-45. VITTORIA! La terza di fila per Velcofin Interlocks Vicenza con un cliente molto difficile, Albino.

Fotoreportage a cura di ALESSANDRO ZONTA