SR IPAG Montecchio: Burato, “situazione difficile, ne usciamo con tranquillità e lavoro” – Oggi match al Palacollodi con Martignacco

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore è in crisi: solo un punto in classifica dopo cinque giornate e oggi pomeriggio c’è l’incontro in casa al PalaCollodi con Martignacco. Le Ragazze di Alessio Simone hanno un solo punto in classifica ed hanno per so 5 partite. Martignacco ha due punti in classifica ed è al penultimo posto.

Intanto la presidente del sodalizio di Montecchio, componente del CdA della Lega Pallavolo femminile, scrive una lettera rivolta ai tifosi, e alle protagoniste in campo: richiama alla pazienza e alla continuità, sicura che i risultati arriveranno.

LA LETTERA RIPORTATA IN UN POST SU INSTAGRAM

Scrive Carla Burato, presidente di Unione Volley Montecchio Maggiore:

“Un difficile avvio per allenatore ed atlete di Unione Volley Montecchio Maggiore che incassano in ogni caso la piena fiducia della società.

Nell’allestire questa stagione sportiva abbiamo dato continuità al nostro progetto.

Investire sulle giovani atlete e future promesse, comporta le difficoltà che oggi vediamo in campo. Occorre lavorare in continuità per consentire al gruppo di amalgamarsi e acquisire consapevolezza delle proprie capacità. E’ per questa ragione che con il primo allenatore Alessio Simone abbiamo avviato in anticipo la preparazione atletica che per diverse settimane ha scontato l’impossibilità di effettuare allenamenti tecnici congiunti causa misure anticovid che la società ha attuato pedissequamente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Occorre anche tenere conto che per diverse di loro si tratta della prima stagione sportiva a questo livello e contro avversari di lunga esperienza.

Risultati positivi possono dare maggiore sicurezza e soddisfazione, ma sono convinta che sono le difficoltà a formare il carattere e la capacità di gestire la pressione e le aspettative che comporta ogni match.

Il campionato è ancora agli inizi e la stagione sportiva è lunga, sono certa che cè ampio margine di crescita.

Ci vuole pazienza e tranquillità. Domenica si torna in campo e noi saremo al fianco della squadra e del coach”.