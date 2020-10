Velconfin Interlocks Vicenza ospita domenica Edelweiss Fassa Albino

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – Gioia in casa vicentina: due partite due vittorie! Ma è bene stare con i piedi per terra perché arriva domenica a far visita alle biancorosse una squadra temibile.

Edelweiss Albino, attestato a due punti in classifica frutto della sconfitta in casa contro Sarcedo, subito recuperata in quel di S.Martino di Lupari dopo la maratona dei tempi supplementari, annovera tra le sue file una autentica fuoriclasse che non ha giocato la prima partita.

Ieva Veinberga, lettone di 36 anni, già tesserata lo scorso anno per Viterbo, alta cm 185, gioca indifferentemente da 3 e da 4, ma è dotata di un tiro sciolto e preciso che fa sconquassi. Ha messo a referto 25 punti a S. Martino, mentre la scorsa stagione a Viterbo, fin che si è potuto giocare, annoverava una media di 10 punti con 6 rimbalzi a partita.

Dice Claudio Rebellato: “Ho visto alcuni filmati: Veinberga è davvero una super giocatrice. Dovremo difendere bene su di lei, guai se no. Ma vedo la squadra in palla che si sta allenando bene e con grande intensità. Nessuna paura, ma tanto entusiasmo e voglia di fare il massimo. Il morale è alto e siamo pronti per affrontare Edelweiss Albino, ci mancherebbe!”

La società VelcoFin InterLocks Vicenza comunica che con le nuove norme anticovid è permesso l’accesso al campo con la capienza però limitata a 200 spettatori; a tutti i presenti verrà misurata la temperatura e saranno accompagnati al loro posto obbligatoriamente pre-segnato.

Fondamentale l’autocertificazione che si potrà eseguire all’entrata. Ci si augura che prevalga sempre il buon senso e che queste misure precauzionali non impediscano il flusso di appassionati che si è visto e ammirato nella prima giornata contro S.Martino: le giovani giocatrici hanno bisogno del loro pubblico!

La partita si disputa domenica 18 ottobre alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello sport di via Goldoni di Vicenza.

Gli arbitri designati sono tutte al femminile: Francesca Di Pinto di Pesaro e Giulia Caravita di Ferrara.