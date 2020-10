Tramarossa torna domenica in campo per la Supercoppa

Dopo l’esordio vincente contro la Virtus Padova, la Tramarossa Vicenza torna domenica in campo contro il Basket Bologna 2016 per la seconda partita di Supercoppa Centenario. Il match contro gli emiliani può valere, per i biancorossi, un bel pezzo di passaggio del turno. Bologna infatti ha vinto all’esordio contro la Guerriero Padova e quindi entrambe le squadre, ottenendo i due punti nella sfida di domenica, potrebbero mettere quasi del tutto al sicuro la qualificazione ai sedicesimi di finale. La sfida si giocherà alle 18 al palazzetto dello sport di Castenaso, in provincia di Bologna.

Il Bologna Basket 2016 è una società di recente formazione, che ha iniziato dalla Serie C Silver per scalare i diversi livelli della pallacanestro italiana fino al ripescaggio in Serie B di quest’estate. La società è ambiziosa e si sta consolidando come la terza squadra del capoluogo principe della pallacanestro italiana.

I bolognesi dispongono di un reparto lunghi importante, con il duo formato da Eugenio Beretta e Luca Fontecchio che ha chiuso in doppia cifra contro la Guerriero; entrambi sono giocatori esperti, con un passato anche recente in A2. Il comparto esterni invece conta di Alberto Conte, top scorer all’esordio con 22 punti, Joel Myers, figlio d’arte di Carlton, Andrea Bianco e Jacopo Soviero.

Completano il roster gli under Andrea Graziani (guardia) e Tommaso Felici (centro), oltre all’esperta ala Gabriele Fin.