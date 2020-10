MISTER SPINALE GUARDA CON FIDUCIA ALLA SFIDA CON L’ADRIESE: “AVVERSARIO MOLTO FORTE, MA CI FAREMO TROVARE PRONTI”

Il tecnico dell’Arzignano Valchiampo torna sul prezioso pareggio portato a casa dal Briamasco di Trento, e carica i suoi giocatori in vista dell’importante sfida di domenica pomeriggio alle 15.00 al Dal Molin contro i rodigini

ARZIGNANO (VI) – In previsione della quinta giornata di andata del Campionato di Serie D, il tecnico dell’FC Arzignano Valchiampo, Manuel Spinale, ha parlato di come la squadra arriva alla partita casalinga di domenica pomeriggio alle 15.00 allo Stadio Dal Molin contro l’Adriese.

Il primo pensiero non può che andare al pareggio conquistato domenica al Briamasco contro la prima della classe: “Se ripenso alla partita di Trento dico che abbiamo conquistato un punto prezioso contro un avversario importante. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo visto quella grinta e quella cattiveria che serve per provare a portare a casa un risultato positivo”.

Adesso si volta pagina e si torna a giocare in casa, contro una squadra di valore, da affrontare con la massima determinazione: “L’Adriese è una squadra esperta di questa categoria, che la conosce bene e che sa come interpretarla. Da anni è costruita per provare a fare qualcosa di importante, ha giocatori molto abili, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, facendo affidamento su quelle che sono le nostre importanti qualità”.

Il tecnico ha ben chiaro in testa con che atteggiamento dovrà scendere in campo la sua squadra domenica al Dal Molin: “Dovremo mettere in campo il cento venti per cento delle nostre possibilità per ottenere un grande risultato. Ci prepareremo durante tutta la settimana per farci trovare pronti e cercheremo di regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo