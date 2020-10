Un guizzo di De Oro decide il derby rotellistico per il Valdagno

Why Sport Valdagno conquista i primi tre punti della sua stagione battendo 4-3 i padroni di casa del Montebello nel derby vicentino.

Il guizzo di De Oro decide, ma nell’arco della gara i biancorossi hanno dato filo da torcere ai quotati avversari. Sblocca lo 0-0 Piroli assistito al centro da Brendolin (minuto 11). Diego Nicoletti pareggia poco dopo con un tiro dalla distanza. La partita però decolla nella ripresa: dopo pochi secondi capitan Cocco fissa il 2-1 su rigore, tuttavia rispondono subito i biancorossi con la rete di Paiva in azione personale. Why Sport subisce il gioco avversario, ma riesce comunque ad incidere in attacco con la doppietta di Mattia Cocco (minuto 9). Montebello fallisce un rigore con Tataranni poi però trova di nuovo il gol con il portoghese Nuno Paiva (minuto 13). Altro rigore di Paiva ma ancora una volta Sgaria neutralizza l’ennesima occasione. Il colpo del ko lo firma Tonchi De Oro a 8 minuti spaccati dalla fine: s’invola sulla destra superando Miguelez ed insacca per il 4-3 finale. Vani gli ultimi tentativi biancorossi, arginati dalla compatta formazione di Diego Mir che conquista così i primi tre punti stagionali.

Sabato si ritorna in pista con il derbyssimo Valdagno-Bassano. Il piatto forte però arriverà mercoledì sera con la prima sfida per i piani alti della classifica: Forte-Trissino, sempre in diretta MS Channel, MS Sport.