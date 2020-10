Sconfitta in casa per SR IPAG Montecchio Maggiore contro Soverato – Coach Simone: si è spenta la luce, reagire!

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Sonora sconfitta per le ragazze di Alessio Simone che in casa al PalaCollodi non sono riuscite a sostenere il match serale infrasettimanale. L’incontro è finito 0-3 con i parziali nei set di 17-25, 19-25 e 20-25.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO SET

Parte all’insegna dell’equilibrio il primo parziale (4-4) fino al primo allungo di Soverato con un ace di Riparbelli (4-6). Bartolini attacca un pallone di prima intenzione dopo un’ottima battuta di Mangani ed è ancora parità (6-6). Sul 7-10 mister Simone chiama il suo primo time out che però non dà i suoi frutti portando le ospiti al massimo vantaggio (9-13). Doppio cambio sul 14-18 con Rosso e Canton che entrano per Scacchetti e Bartolini, mentre sul 15-22 entra Covino per Mangani. Brandi chiude bene una palla a muro (17-22) ma il primo set si conclude a favore di Soverato 17-25 con un pallonetto dietro il muro di Riparbelli.

SECONDO SET

E’ di Mangani il primo punto del secondo set e Brandi e Cagnin raddoppiano subito con un muro (2-0). Nuovo vantaggio Soverato (4-7) ma le castellane provano a rimanere in scia con un attacco di Battista (6-9). Mister Simone stoppa il gioco sul 9-14 e Scacchetti beffa le avversarie con un pallonetto di seconda intenzione (10-15). Va a + 8 Soverato (12-20) ma Bartolini non ci sta e fa suo il tredicesimo punto (13-20). Canton entra al servizio per Bartolini che però regala direttamente il punto alle ospiti (14-22). Mangani fa un mani e fuori d’esperienza su un pallone molto difficile (16-22) e mister Napolitano chiama time out. Anche la seconda frazione di gara va al Volley Soverato 19-25.

TERZO SET

Vanno subito in vantaggio le avversarie (0-2). A segno la fast di Bartolini che conquista il -1 (5-6) e Cagni tira una bordata in parallela che vale la parità (6-6). E’ Brandi ad ottenere il primo punto di vantaggio per Montecchio (10-9), ma Soverato riconquista il sorpasso (13-17) e continuano a macinare punti fino al 15-20. Cagnin trova un mani out e mister Napolitano ferma il gioco (16-20). Dopo un errore in ricezione coach Simone chiama time out (16-22), ma il match si conclude 0-3 per il Volley Soverato (20-25).

Commenta amareggiato la gara miste Simone: “Continuano le prestazioni che non centrano nulla con quello che riusciamo a fare durante la settimana in allenamento e questo deve portare a riflettere sia me che le ragazze perché evidentemente c’è qualcosa che ci blocca. Per come le vedo allenarsi durante tutta la settimana non riesco davvero ad aspettarmi le prestazioni che poi escono durante la partita. Sicuramente in questo momento la fiducia manca e la paura di perdere la sta facendo un po’ da padrona. Siamo partite vincendo due set la prima gara di campionato e poi s’è spenta la luce e non abbiamo più vinto e questo certo è un grosso problema”.

TABELLINO

Ramonda Ipag Montecchio -Volley Soverato, 0-3

RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Bartolini 9, Scacchetti 1, Battista 8, Mangani 8, Cagnin 11, Monaco, Imperiali (L), Brandi 4, Canton, Rosso, Covino 2. Ne. Bovo. All.: Simone.

VOLLEY SOVERATO: Mason 11, Lotti 6, Cipriani, Shiels 11, Barbagallo (L), Riparbelli 12, Bortoli 7, Bianchini, Meli 10. Ne. Ferrario (L2), Piacentini, Salimbeni, Nardelli. All.: Napolitano.

Arbitri: Emilio Sabia ed Anthony Giglio

Parziali: 17-25, 19-25, 20-25

Note: Durata set: 24’, 24’, 25’; totale 1.13’. Montecchio: battute sbagliate 8, vincenti 0, muri 4. Soverato: battute sbagliate 7, vincenti 4, muri 8. Ricezione: Montecchio 27%, Soverato 57%. Attacco: Montecchio 30%, Soverato 40%.

