L’Arzignano Valchiampo con l’Adriese per sfatare il tabù Dal Molin

L’Arzignano Valchiampo torna a giocare in casa, al Dal Molin, con una voglia incredibile di sbloccarsi davanti al proprio pubblico, e soprattutto con l’intenzione di dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa contro la capolista.

La squadra gialloceleste è reduce infatti dal prezioso pareggio conquistato sul campo del Trento, primo della classe, un punto che per come è maturato ha lasciato pure l’amaro in bocca, ma da qui si riparte con tanto entusiasmo e maggiore consapevolezza nei propri mezzi per recuperare terreno in classifica.

Il calendario offre ora una partita contro un avversario di grande esperienza e conoscenza della categoria. Di contro infatti ci sarà un’Adriese che finora ha conquistato una vittoria, un pareggio e due sconfitte (3 gol fatti e 5 subiti) in questo avvio di stagione: al debutto è arrivato un ko casalingo con la Manzanese, poi un pareggio a reti inviolate sul campo della Luparense, uno scivolone casalingo col Caldiero ed infine, nell’ultimo turno, la prima vittoria, di misura, 1-0 in casa contro la Virtus Bolzano.

Insomma, due squadre che si daranno certamente battaglia per tre punti molto importanti. Si giocherà domenica pomeriggio al Dal Molin, con fischio d’inizio fissato per le ore 15, e per i giallocelesti di Spinale ci sarà l’occasione per regalare una gioia ai propri sostenitori.