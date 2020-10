Montebello-Valdagno: il primo derby in posticipo televisivo

Si chiude la prima giornata del Campionato di Serie A1 con il derby vicentino tra Montebello-Valdagno:

Il tappeto rosso si srotola al Palasport di Montebello Vicentino che ospiterà le formazioni di Tierre Chimica Montebello e la Why Sport Valdagno.

A partire dalle 20.30 in diretta su MS Channel e MS Sport il derby vicentino che potrebbe riservare altre sorprese, visto che entrambe le squadre sono parzialmente rivoluzionate rispetto alla scorsa stagione, ma entrambe contraddistinte dalla lunga esperienza dei proprio giocatori.

Grande curiosità per vedere le gesta dei nuovi arrivi, Sillero e Piroli in casa Valdagno e Paiva e Miguelez tra i biancorossi. Ci sarà anche il pubblico come da ultime disposizioni nazionali nell’ordine delle 150 unità circa.

Questa è la seconda stagione consecutiva in A1 per il Montebello e il debutto è sempre in casa: dodici mesi fa la pista veneta ospitò i neo campioni d’Italia Forte dei Marmi. Ora il Montebello si trova di fronte un’altra testa di serie, il Valdagno terza forza del torneo nella passata stagione.

Dopo un’assenza di tre anni Luca Chiarello è ritornato sulla panchina del Montebello: era la stagione 2017-18, dopo che l’aveva condotta alla promozione dalla serie B nel 2016-17. I giocatori che ha ritrovato ancora sono: Simone Bolla e Federico Lorenzato. Nel confermatissimo Valdagno, sono stati pochi i movimenti estivi: in entrata l’argentino Matias Sillero e il mister Diego Mir dal Breganze.

Il Montebello aveva nel passato torneo il peggior attacco, solo 42 reti in 21 gare, e per migliorare i numeri ha ingaggiato Massimo Tataranni, ex di turno insieme con Diego Nicoletti e Juan Fariza. Il bomber Tataranni, nel passato torneo era secondo in classifica marcatori con 33 reti in 22 partite. Nello scorso campionato, il Valdagno e l Trissino sono state le squadre con il miglior attacco esterno, 44 reti.

Nella foto di archivio un’azione di gioco con Bruno Sgaria e Mattia Cocco (Valdagno)