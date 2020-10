Converso e Corradin vincono la Coppa dei Castelli

Pioggia incessante e temperatura decisamente sotto la media stagionale hanno caratterizzato la quarta edizione della Coppa dei Castelli, regolarità turistica per auto storiche e moderne che ha anche concluso il Trofeo Tre Regioni 2020, eventi entrambi organizzati dal Rally Club Team Isola Vicentina.

A prendere il via dal pittoresco castello di Giulietta a Montecchio Maggiore sono stati quarantadue gli equipaggi con le auto storiche, ai quali se ne sono accodati altri ventuno in gara con le moderne, che hanno affrontato il percorso che proponeva otto prove di precisione, per un totale di sedici nella ripetizione del giro.

Ad avere la meglio dopo una gara condotta fin dalle prime battute sono stati Dario Converso e Alessio Corradin su Autobianchi A112 Abarth della Padova Autostoriche i quali, oltre alle difficoltà proprie della gara, si sono trovati anche a dover correre tenendo i finestrini aperti per evitare l’appannarsi dei vetri, visto il mancato funzionamento del riscaldamento della vettura. Nonostante l’inconveniente, sono comunque riusciti a mantenere la concentrazione sino all’ultimo pressostato ed avere la meglio su Gianluca Zago e Filippo Borin su Volkswagen Golf Gti staccati di 5 punti; a soli 8 punti dai vincitori si sono piazzati Giacomo Turri e Marco Frascaroli su Fiat 128 portacolori del Progetto M.I.T.E.

Ad un passo dal podio la Lancia Fulvia Coupè di Ennio De Marin e Roberto Ruzzier che precedono di 4 punti, Marcello Balloni e Giancarlo Catarsi anche loro su A112 Abarth. Ad aggiudicarsi la particolare classifica dedicata a quegli equipaggi che hanno utilizzato solo cronometri tradizionali sono stati Davide e Daniele Giaccarello, tra l’altro, ottimi sesti assoluti su Fiat Uno Turbo.

Fra i candidati al podio vi era anche Leonardo Fabbri alla guida della Volvo 144, ma un problema al cronometro e la conseguente penalità di 300 punti, l’ha estromesso dai giochi sul finale di gara.

Monica Cadan e Michela Cestari su Fiat Uno si aggiudicano la classifica femminile mentre quella delle scuderie premia il Club 91 Squadra Corse.

Nuova vittoria per Enrico Coan con la Renault Clio Williams nella gara delle auto moderne: il portacolori della Pienne Corse, affiancato da Sarah Marchesin, si è imposto con buon margine su Diego Verza alla guida della Volkswagen Polo della Rovigo Corse condivisa con Boris Santin, secondo nonostante un pesante errore che gli è costato quasi metà delle penalità sommate. Terzi si classificano Enrico Vianello e Giuseppe Coradazzi su Abarth Grande Punto e vanno a festeggiare, assieme ai vincitori assoluti, anche la vittoria della scuderia pordenonese.

Quarti chiudono Stefano Cenna e Paola Scalia con la Suzuki Swift e completano la top-ten Roberto Viganò e Pieraldo Giacobino su BMW 216.

A chiudere la manifestazione organizzata in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Montecchio Maggiore, la premiazione ospitata nella suggestiva ambientazione del Castello di Bella Guardia.

Ph. Videofotomax