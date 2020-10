Il Trissino a valanga, al Bassano il derby con Breganze

Riparte il campionato di hockey su pista ed é subito derby tra l’Ubroker Bassano nel derby e il Lanaro Breganze, una delle “big four” di questa stagione.

Finisce 4-1 per i padroni di casa con un doppio gol di Coy nel primo tempo che limita un Breganze dinamico ma debole in attacco e nella ripresa i giallorossi allungano con un gioco veloce e preciso e le reti di Festa e Cancela. Di Dal Santo la rete ospite.

Sconfitta casalinga, invece, per Telea Medical Sandrigo, che si arrende per 4-1 al Lodi: a segno nel primo tempo Poletto.

Tutto l’Hockey su pista italiano aspettava la sua prima uscita, ma il Trissino non ha deluso le attese, anzi ha firmato la prima goleada della stagione, con una netta affermazione per 9-3 sul giovane Monza.

I lombardi nulla hanno potuto sin dall’inizio sull’esperienza e precisione dei vicentini, apparsi già tra le migliori formazioni fin qui viste dopo 50 minuti. 4-0 nel primo tempo grazie a due fiammate dei nuovi arrivi Gavioli, Pinto, Caio e del talento Faccin. Nella ripresa sussulto del TeamServiceCar con le due reti di Ardit e Nadini, ma ormai il risultato era già compromesso sull’8-1. Tripletta del portoghese Caio, nuovo bomber della Serie A1.

E’ stata una partita di grande intensità difensiva ed offensiva per i blucelesti, capaci di mantenere alto il livello del proprio gioco per tutti i cinquanta minuti.

Nel primo tempo il Monza parte molto ordinato, si chiude bene e in ripartenza mette in difficoltà Català in un paio di circostanze, ma il risultato si sblocca all’11’ con Davide Gavioli che insacca su invito di Scuccato.

La partita di spezza al 12’, con Joao Pinto che insacca. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per la prima rete di serata di Caio, e per il gol del momentaneo 4-0 di Malagoli.

Il Trissino della ripresa parte forte, e trova subito la rete con Faccin al 3’. Al 5’ il Monza trova con Nardini la prima rete, ma al 6’30 Scuccato segna su rigore. All’8’ Faccin fa doppietta mentre al 9’ realizza ancora Caio, che si ripeterà ancora al 19’, dopo che il Monza aveva trovato il gol in due occasioni con Ardit al 14’ e con Nadini al 18’.

Arriva dunque la prima vittoria stagionale per la rinnovata truppa di coach Resende, che ora si preparerà per la prossima, delicatissima, trasferta, mercoledì 21 ottobre sul campo del Forte dei Marmi.

I TABELLINI

UBROKER BASSANO – LANARO BREGANZE = 4-1 (1t: 2-1, 2t: 2-0)

Ubroker: Verona, Amato (C), Galbas, Coy, Cancela – Festa, Milani, Canesso, Baggio, Pertegato – All. Crudeli

Lanaro: Bigarella, Dal Santo (C), Ghirardello, Dalla Valle, Gallifa – Costenaro, Sgaria G, Battaglin, AgostiniZandi – All. Punset

Marcatori: 1t: 1’37” Coy (BA), 11’18” Coy (BA), 14’23” Dal Santo (BR) – 2t: 4’54” Festa (BA), 22’56” Cancela (BA)

Espulsioni: 2t: 23’35” Dal Santo (2′) (BR)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – AMATORI WASKEN LODI = 1-4 (1t: 1-2, 0-2)

Telea Medical: Dal Monte, Vazquez, Pallares, Neves, Cacau – Poletto (C), Pozzato, Menin, Contro, Gasparotto – All. Vanzo

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Compagno, Mendez, Torner – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 8’26” Illuzzi (rig) (L), 14’05” Poletto (S), 24’29” Illuzzi (L) – 2t: 17’43” Greco (L), 18’28” Compagno (L)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Louis Hyde di Breganze (VI)

GS HOCKEY TRISSINO – TEAMSERVICECAR MONZA 9-3 (pt 4-0)

Trissino: Catala, Joao Pinto (C), Caio, D. Gavioli, Malagoli, Garcia E, Faccin, G. Gavioli, Scuccato, Zen – All. Resende

TeamServiceCar Monza: Zampoli, Zucchetti, Lazzarotto, Nadini, Ardit, Galimberti, Lanaro, Tognacca, Piscitelli – All. Colamaria

RETI. Pt 11’ D. Gavioli (T), 12’ Pinto (T), 19’ Caio (T), 21’ Malagoli (T). St 3’ Faccin (T), 5’ Nadini (M), 6’30 Scuccato Rig (T), 8’ Faccin (T), 9’ Caio (T), 14’ Ardit (M), 18’ Nadini (M), 19’ Caio (T)

Mercoledì 14 ottobre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello

MONTEBELLO HOCKEY – WHY SPORT VALDAGNO

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)