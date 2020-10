Ultrabericus Winter ANNULLATA

Cari Amici – parte così il comunicato dell’organizzazione -abbiamo valutato tutte le possibili condizioni per organizzare l’edizione 2020 dell’Ultrabericus Winter, sapendo quanto tutti ci tenessero. Considerata però l’attuale tendenza peggiorativa dell’epidemia di covid19, riteniamo che il rispetto dei protocolli in essere limiterebbe troppo l’offerta di servizi e la nostra festa pre e post gara al coperto, peraltro in un periodo di possibile freddo o maltempo.

L’edizione 2020 dell’Ultrabericus Winter è quindi definitivamente annullata.

Ma niente paura!!!

Stiamo mettendo a punto un format diverso, in totale autonomia, per il periodo dal 6 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, per darvi la possibilità di divertirvi correndo sui nostri meravigliosi colli; a breve vi daremo informazioni, stay tuned!

Il Consiglio Direttivo

Ultrabericus Team A.S.D.