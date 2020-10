A Sarcedo il derby berico di A2 tra le squadre dei coach Zimerle e Rebellato

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Derbissimo alla seconda di campionato per la squadra di Claudio Rebellato. VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA va a fare visita al SARCEDO, una delle rivelazioni dell’esordio, capace di vincere in quel d’Albino, ribaltando alla grande il risultato dopo essere stato sotto per trequarti di partita.

Rebellato, certamente soddisfatto della bella prestazione delle sue giocatrici, dispensa prudenza: “Calma: dobbiamo essere umili e stare con i piedi per terra! Non abbiamo fatto niente, se non una buona difesa. In attacco dobbiamo lavorare moltissimo. I margini di miglioramento sono tanti e mi aspetto un passo avanti. Ricordiamo che in pratica quello di domenica è stato il primo vero test stagionale, con sulle gambe e nella testa zero (o quasi) intensità agonistica pre-camionato, visto la mancanza di amichevoli con team di pari grado”.

Sarcedo gioca di squadra, ma attenzione particolare dovrà essere riservata a Pieropan e Viviani, le mani “calde” di Anna Zimerle. In casa VelcoFin InterLocks tutto procede per il meglio con i soliti allenamenti mattutini e serali. Grande è la voglia di ripetersi perché, come dice il vice Paolo Zordan, “una volta assaporata la gioia della vittoria, sarebbe un bel regalo rigustarla”. La grinta e la voglia di lottare e gettare tutte le energie sul parquet, notate contro S.Martino, sono un viatico positivo per le giocatrici beriche.

Ancora nulla si sa sugli esiti dell’infortunio di Giulia Vettori, ferma per una fortissima botta al ginocchio. Presente domenica sugli spalti e anche alla riunione pre-allenamento di martedì, Giulia ostenta la massima fiducia: ci auguriamo che abbia ragione! La partita si disputa sabato 10 ottobre alle ore 19.30.

Arbitri “nostrani” per l’occasione: designati i sigg. Filippo Castello di Vicenza e Alberto Rizzi di Trissino (Vi).