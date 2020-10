Orienteering: domenica a Mossano parte il Beric-O Tour

Arces OK organizza un allenamento cronometrato con punzonatura elettronica a Mossano domenica 11 ottobre 2020, parte del circuito promozionale autunnale Beric-O Tour 2020.

IMPORTANTE: REGOLE ANTI COVID-19

In linea con le normative vigenti in ambito alla pandemia di covid-19 si chiede di rispettare le seguenti regole prima, dopo e durante l’attività secondo il principio “come-run-go”:

Sarà possibile partire dalle 9 alle 11 in modalità scaglionata. Non organizzare di trovarsi in gruppi troppo numerosi

Se possibile arrivare già cambiati

Raggiungere la segreteria e iscriversi evitando assembramenti e tenendo la mascherina, in caso di iscrizione di gruppi o famiglie se possibile mandare una persona sola che iscriva tutti quanti.

Una volta iscritti dirigersi nel minor tempo possibile verso la partenza tenendo la mascherina e mantenendo le distanze, alla partenza rispettare la segnaletica e le indicazioni dello staff tecnico e attendere il proprio turno per partire.

Durante la gara sarà possibile togliersi la mascherina. Si consiglia di fare la gara singolarmente. In caso di gruppi di non conviventi, mantenere le distanze dove possibile

Una volta punzonata una lanterna, allontanarsi dalla stessa di almeno 10m per dare la possibilità agli altri concorrenti di punzonare senza creare assembramenti

Una volta arrivati è obbligatorio rimettersi la mascherina, procedere ordinatamente verso la zona di scarico dati e scaricare (ed eventualmente riconsegnare la Si-Card se a noleggio). NON SOSTARE NELLA ZONA SCARICO

I RISULTATI SARANNO PUBBLICATI ONLINE DURANTE LA GIORNATA . Non saranno presenti intertempi in formato cartaceo o classifiche stampate o in diretta video. Il tempo verrà comunicato oralmente ad ogni atleta allo scarico.

Non ci sarà un ristoro, si consiglia di portarsi una bottiglietta d'acqua e/o vettovaglie da casa ad uso esclusivamente PERSONALE

Non ci saranno premiazioni se non nella tappa finale. Maggiori informazioni nell’articolo dedicato che uscirà la settimana prima

Procedere verso la propria macchina e abbandonare la zona di gara. NON SARA’ POSSIBILE RIMANERE IN ZONA GARA DOPO AVER PARTECIPATO. In caso di estrema necessità (attendere il genitore e/o l’autista del mezzo) rimanere in disparte evitando di formare assembramenti e dove necessario usare la mascherina

Per partecipare all’allenamento sarà necessario il tesseramento alla FISO, ci si potrà tesserare sul posto dimostrando di essere in possesso di un certificato medico (agonistico o non) al costo di 2 euro per i maggiorenni e gratuita per i minorenni.

Il tesseramento comprende la copertura assicurativa e sarà valido fino alla fine dell’anno e darà la possibilità di partecipare alle altre tappe del circuito

Partenza

La partenza sarà in modalità scaglionata dalle 9 alle 11 dalla chiesa di Mossano che si trova qui

Percorsi

Sono previsti 4 percorsi di diversa lunghezza e difficoltà

Esordienti: Molto facile (1.9 km)

Corto: Facile (2.5 km)

Medio: Difficile (4.3 km)

Lungo: Molto difficile (5.8 km)

Quote

Allenamento singolo: 3.00 euro

Noleggio Sicard: 1.00 euro

