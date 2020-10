Tennis Comunali Vicenza all’assalto del tricolore con i Veterani di Gianni Milan

Per il terzo anno consecutivo la squadra Veterani Over 60 di Tennis Comunali Vicenza sarà impegnata nel girone finale che metterà in palio il titolo italiano di categoria.

Domenica i nostri portacolori, sui campi di casa di via Monte Zebio, hanno superato per 2-1 la Canottieri Tevere Remo Roma conquistando così il “pass” per la tre giorni di Albarella che, nel prossimo fine settimana, assegnerà il tricolore.

Ancora una volta il grande protagonista é stato Gianni Milan (3.1), trascinatore e vittorioso sia in singolare che in doppio, battendo prima Alessandro Prudente (3.3) con un perentorio 6-1 6-0 e poi ripetendosi in coppia con Flavio Mazzocchi contro Marchiani/Cecchinelli, regolati con un duplice 6-2.

Nell’altro singolare, invece, Graziano Risi (3.5) si era arreso con il punteggio di 6-3 7-5 a Luciano Cecchinelli (3.5) nell’incontro più equilibrato di giornata.

Adesso il quadrangolare conclusivo per coronare un sogno, che nel 2018 era diventato realtà e che lo scorso anno era sfumato soltanto nel doppio dopo avere avuto un match-point a favore.