L’emergenza Covid-19 mette “fuorigioco” Pallalpiede

Vista l’emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID – 19 e considerate le preoccupazioni che questa situazione causa, il Comitato Regionale Veneto FIGC/LND ha intrapreso una serie di confronti con il direttore della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova Claudio Mazzeo, unitamente al presidente della società Pallalpiede Lara Mottarlini e al Delegato di Padova Giampiero Piccoli.

In tali occasioni sono stati manifestati timori, condivisi, per eventuali contagi derivanti dall’ingresso di società calcistiche ospiti.

Pertanto, al fine di salvaguardare la situazione sanitaria all’interno dell’Istituto evitando così qualsiasi rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, si è deciso, congiuntamente, di sospendere la partecipazione della società Pallalpiede al Campionato di 3^ Categoria al quale era regolarmente iscritta per la corrente stagione sportiva.

Dall’incontro “in presenza” con gli ospiti dell’Istituto è emersa comunque la volontà da parte di tutti di continuare questo percorso anche se con modalità diverse.

Il Comitato Regionale Veneto accompagnerà in questo la Società proponendo iniziative da concretizzarsi in un prossimo futuro nel momento in cui questa emergenza sanitaria permetterà di operare in completa sicurezza.

Pallalpiede nasce come progetto comune della LND e del CRV con la società e la Casa di Reclusione. Un progetto altamente formativo e unico in Italia. Per questo il Comitato Regionale Veneto camminerà sempre a fianco della società Pallalpiede