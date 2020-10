L’Arzignano Valchiampo le prova tutte ma con l’Este non trova il pari

Contro la squadra padovana alla fine è risultata decisiva la generosa espulsione di Pasqualino al 10’ del primo tempo che ha costretto i giallocelesti con l’uomo in meno per quasi tutta la gara. Espulso anche mister Spinale per proteste. Nel finale Altinier colpisce il palo su rigore. Mercoledì si torna al Dal Molin per la sfida col Belluno

L’FC Arzignano Valchiampo non riesce a far punti nel giorno del debutto casalingo al Dal Molin: passa 1-0 l’Este. Determinante ai fini del risultato finale l’espulsione di Pasqualino dopo nemmeno 10’ del primo tempo, che ha costretto i giallocelesti di Spinale (espulso anche lui per proteste) a giocare praticamente tutta la partita con l’uomo in meno. La squadra ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscita a portare a casa un risultato positivo, nemmeno nel finale quando Altinier ha colpito il palo su rigore, dopo aver spiazzato nettamente il portiere.

SCELTE

Il tecnico di casa, che deve rinunciare agli indisponibili Forte e Maury, decide di riproporre gli stessi undici di domenica scorsa: davanti ad Enzo linea a quattro con Pasqualino e Rossi esterni, Bigolin e Cuccato centrali. In mezzo al campo Antoniazzi e Sammarco agiscono a fianco di Casini, mentre in avanti Valenti e Leite sono in supporto di Calì.

PRIMO TEMPO

Al 3’ punizione dalla trequarti per l’Este, ma il tiro di Greco termina abbondantemente alto. Al 7’ chance per Calì su colpo di testa, ma l’attaccante era in fuorigioco. Al 10’ episodio chiave del match: Pasqualino entra duro su Stefani, troppo secondo il direttore di gara, che estrae direttamente il cartellino rosso, lasciando i padroni di casa con l’uomo in meno, con Casini costretto a scalare come terzino. Al 14’ l’Arzignano si fa vedere dalle parti di Brozi, ma il tiro cross di Antoniazzi non inquadra lo specchio. Al 18’ discesa di Ferreira sulla sinistra, cross al centro per l’accorrente Cardellino, il cui tiro viene però respinto di istinto da Enzo. Al 23’ Valenti lancia Casini sull’out di destra, ma il suo cross è sbilenco e l’azione sfuma. Al 29’ episodio più che dubbio in area Este, con Calì lanciato a rete, che viene steso dal portiere ospite in uscita, ma l’arbitro lascia correre tra le vibranti proteste dei padroni di casa: il gioco rimane fermo per qualche minuto per soccorrere l’attaccante di casa, e l’arbitro espelle dalla panchina per proteste mister Spinale. Al 41’ il risultato si sblocca, con l’Este che trova il gol col diagonale di Farinazzo che non lascia scampo ad Enzo: 0-1. L’Arzignano prova immediatamente a reagire, e al 45’ manda al tiro Valenti dal limite, con il pallone però alto sopra la traversa.

RIPRESA

Si va alla ripresa, e al 2’ Bigolin toglie in pallone dalla testa di Cardellino, sventando il pericolo. Lo stesso capitano gialloceleste è protagonista al 6’, con un infortunio che lo costringe ad uscire dal campo sostituito da Molnar. Mister Olivieri prova allora a dare freschezza con l’inserimento di Lisai per Valenti. La squadra non molla, e continua a provarci con le unghie e con i denti. Dentro anche Farinola, che si fa vedere per diversi cross interessanti dalla sinistra. Al 25’ testa di Cardellino su cross di Ferreira che termina a lato. L’Arzignano non molla, prova a spingere con tutta la forza che rimane in corpo, ma si trova di fronte un Este bene messo in campo, chiuso e pronto a ripartire. Al 38’ colpo di testa di Gabbani in area, fallo di mano e calcio di rigore: va dal dischetto Altinier che però colpisce il palo a portiere spiazzato. Al 41’ ci prova Giglio da fuori area, ma il suo tiro sfiora il palo alla destra di Enzo.

TESTA AL BELLUNO

Non arriva il pareggio per i giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la seconda partita casalinga consecutiva in tre giorni, valida per la terza giornata di andata, mercoledì 07 ottobre alle 15.00 al Dal Molin contro il Belluno.

IL TABELLINO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – ESTE 0-1 (pt 0-1)

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi (st 22’ Farinola), Casini, Cuccato, Valenti (st 12’ Lisai), Calì, Leite Borges (st 31’ Gabbani), Antoniazzi, Sammarco (st 22’ Altinier), Bigolin (st 6’ Molnar). All Spinale. A disposizione: Cuccarato, Roverato, Doda, Pettinà.

ESTE: Brozi, Presello, Ferreira, Nardini, Zanetti, Bordi, Beniamin (st 30’m Bressan), Stefani (st 6’ Giglio), Cardellino (st 35’ Feuillassier), Greco (st 45’ Labonia), Farinazzo (st 6’ Pasha). All Marchini. A disposizione: Fontana, Saorin, Pizzolato, Pozzebon.

ARBITRO: Giaquinto di Parma. ASSISTENTI: Scardovi di Imola e Bertozzi di Cesena

RETI. Pt 41’ Farinazzo (E)

NOTE. Espulsi: pt 10’ Pasqualino (A) per gioco scorretto, al 31’ pt mister Spinale (A) per proteste. Ammoniti: Stefani, Greco, Presello. Angoli: 2-2. Recupero: pt 2’; st 4’.

