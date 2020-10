46 Veneti in pista per i tricolori di Forli

Quarantasei atleti della regione in gara nel weekend ai campionati italiani di categoria. Rappresentativa a caccia del podio dopo l’argento del 2019. Raduno a Vicenza. Il Fiduciario tecnico Enzo Agostini: “Stagione complicata, ma squadra competitiva”

Sono 46: 34 vestiranno la maglia della rappresentativa regionale e 12 gareggeranno solo a titolo individuale. Forlì, già sede tricolore nel 2019, è pronta ad accogliere i campionati italiani cadetti, individuali e per regioni, uno degli ultimi appuntamenti della stagione su pista. L’anno scorso, al Campo scuola comunale “Carlo Gotti”, il Veneto è giunto secondo alle spalle dei tradizionali rivali della Lombardia, conquistando l’undicesimo piazzamento consecutivo sul podio di squadra. L’obiettivo è confermarsi ai vertici, magari ribadendo lo straordinario bottino di medaglie individuali del 2019. Ben 17: sei ori, cinque argenti e sei bronzi. Nel Veneto c’è anche un atleta che può confermare la maglia tricolore: è il padovano Federico Dicati, oro 2019 con la 4×100 regionale, nel weekend atteso da 80 metri e staffetta. Ieri, martedì 29 settembre, il gruppo di atleti in partenza per Forlì si è radunato al campo scuola Perraro di Vicenza. All’incontro, coordinato dal Fiduciario tecnico regionale Enzo Agostini, erano presenti i componenti della struttura tecnica regionale e gli allenatori personali degli atleti, oltre al consigliere regionale Mariano Tagliapietra. “In una stagione complicata come questa, le occasioni per incontrare gli atleti non sono state molte – spiega Agostini -. Il raduno di Vicenza, anche se di poche ore, è stato molto utile. Ringrazio atleti, allenatori e società per la massiccia adesione e l’Atletica Vicentina che ci ha concesso la disponibilità dell’impianto. La squadra è competitiva: puntiamo a confermarsi sul podio nella classifica per regioni e, soprattutto al maschile, abbiamo diverse possibilità di titoli individuali”.

Gli atleti veneti in gara a Forlì. RAPPRESENTATIVA REGIONALE. CADETTI. 80: Federico Dicati (Fiamme Oro). 300: Yaroslav Bekh (Csi Atl. Provincia di Vicenza). 1000: Alberto Ronzani (Trevisatletica). 2000: Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus). 1200 siepi: Federico Morona (Atl. Sernaglia). 100 hs: Giovanni Zuccon (Trevisatletica). 300 hs: Francesco Michieletto (Atl. Due Torri Sporting Noale). Alto: Filippo Rodeghiero (Assindustria Sport Padova). Asta: Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team). Lungo: Filippo Padovan (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Triplo: Giordano Lucietto (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Peso: Francesco Suppa (Asi Atl. Breganze). Disco: Andrea Crestani (Gs Marconi Cassola). Giavellotto: Davide Giovanni Castioni (Pol. Lib. Lupatotina). Martello: Alex Lazzaretto (Asi Atl. Breganze). Esathlon: Nicola Testa (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Marcia (5 km): Giacomo Bertolazzi (Atl. San Bonifacio-Valdalpone). 4×100: Dicati, Bekh, Zuccon, Padovan. CADETTE. 80: Laura Franceschi (Assindustria Sport Padova). 300: Elena Cambiolo (Atl. San Bonifacio-Valdalpone). 1000: Linda Conchetto (Venezia Runners Atl. Murano). 2000: Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso). 1200 siepi: Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza). 80 hs: Matilde Morbin (Csi Atl. Provincia di Vicenza). 300 hs: Elena Crepaldi (Discobolo Atletica Rovigo). Alto: Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna). Asta: Michelle Santin (Atl. Longarone). Lungo: Agnese Sofia Camurri (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Triplo: Irene Garbo (Fiamme Oro). Peso: Maya Aurora Maldina (Confindustria Atl. Rovigo). Disco: Aurora Pongiluppi (Trevisatletica). Giavellotto: Anna Raimondi (G.A. Coin Venezia). Martello: Priscilla Munich (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Pentathlon: Anna Regazzoni (Fiamme Oro). Marcia (3 km): Maddalena Destro (Assindustria Sport Padova). 4×100: Cambiolo, Franceschi, Morbin, Camurri.

INDIVIDUALI. CADETTI. Asta: Lorenzo Schiavon (Assindustria Sport Padova), Sirio Schiavon (Fiamme Oro). 100 hs: Tommaso Triolo (Fiamme Oro). Triplo: Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso). Esathlon: Nicola Roma (Vittorio Atletica). CADETTE. Alto: Eleonora Favaretto (Us Atl. Quinto Mastella), Giulia Gottardi (Atl. Verona Asd Pindemonte), Gloria Vottariello (Atl. Valpolicella). Triplo: Giorgia Galiazzo (Atl. Galliera Veneta). Giavellotto: Orsola Corrà (G.A. Coin Venezia), Emma Viero (Atl. Schio). Pentathlon: Evelyn Castellan (Gs La Piave 2000).

