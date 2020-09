Pattinodromo di Vicenza: lavori per 300 mila euro e il 25/10 arriva lo stilmat

SPORT ROTELLISTICI A VICENZA – Al pattinodromo di viale Ferrarin arriva finalmente lo stilmat, il pavimento modulare sintetico che migliora le prestazioni soprattutto del pattino in linea, indispensabile per l’hockey in line.

Lo annuncia l’assessore allo sport del comune Matteo Celebron.

“I tecnici mi dicono che il fondo in stilmat bianco (adatto non solo all’hockey ma anche al pattinaggio artistico e al roller derby) sarà posato il 25 ottobre 2020 – spiega Celebron – ma nel frattempo viene posato quello color celeste (provvisorio, ndr) per permettere ai Diavoli Vicenza di giocare i match di campionato e di allenarsi”.

Il Comune di Vicenza dopo il lockdown ha messo in opera un lavoro importante di rifacimento della copertura con isolamento del tetto del pattinodromo costato 200.000 euro. La pavimentazione in tutto costerà sui 40mila, i squadroni di Stilmat altri 40mila.

Sono in programma in questi mesi anche il rifacimento dell’isolamento del tetto degli spogliatoi (altri 18mila euro) e l’installazione di nuove porte di sicurezza (altri 20mila euro).

Una cifra ragguardevole che supera i 300mila euro “ma c’è da dire che non si faceva manutenzione alla struttura da 20 anni”, conclude Celebron.