Il CONI propone gratuitamente due seminari di formazione

Partono i corsi di formazione della scuola dello sport del Coni Veneto rivolti principalmente a: Allenatori, Tecnici, Operatori Sportivi, Laureati e Studenti in Scienze Motorie, professionisti del settore ma anche a tutti i tesserati con qualifiche Federali di qualsiasi Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva del Veneto interessati ai temi trattati. L’aggiornamento è di primo livello e le relazioni e attività saranno pertanto trattate su tale tipologia di livello.

Il primo dei due incontri sarà il 7 ottobre dal titolo “Ecco il Responsabile” – “Quali responsabilità per il Dirigente sportivo in questo periodo post “Covid-19””, mentre il secondo l’8 ottobre sul tema “Facciamo Così! – Nuove proposte didattiche per l’avviamento allo sport

Gli incontri sono gratuiti e le iscrizioni verranno accettate, in ordine cronologico, fino al raggiungimento di 100 unità. Esse dovranno essere effettuate on-line dal sito www.veneto.coni.it, nella sezione della Scuola Regionale, previa registrazione nell’area riservata seguendo le indicazioni riportate, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno Lunedì 5 Ottobre 2020. La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali altre adesioni si potranno accettare previo invio di una mail di richiesta.

MODALITA’ EFFETTUAZIONE CORSO

Il corso si terrà on-line in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Tutti i

partecipanti riceveranno una mail con link, password per poter accedere all’incontro e con le modalità di

esecuzione.

QUOTA ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita.

INFORMAZIONI

Per ogni necessità o chiarimento:

Segreteria Scuola Regionale dello Sport CONI Veneto – tel 049.8643073 mail srdsveneto@coni.it

Eventuali informazioni aventi carattere di urgenza e utili ai partecipanti saranno loro fornite tramite i recapiti che gli stessi avranno indicato nella forma d’iscrizione.

DISPENSE / ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

A tutti i partecipanti (ad almeno i due terzi del corso) sarà inviato via Email un attestato di partecipazione.

Ove possibile ai presenti saranno consegnati appunti o dispense, su supporto informatico, pertinenti le lezioni e gentilmente messi a disposizione dai Relatori.

RESPONSABILITA’

Il Comitato Regionale C.O.N.I. del Veneto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa.