Amichevole tra Velcofin Vicenza e Junior San Marco Mestre, 73-45 [DIRETTA]

BASKET FEMMINILE – Si affrontano alle 20 e 30 al palasport di Vicenza Velcofin Vicenza contro San Marco Mestre. Le vicentine che da domenica partecipano al campionato di serie A2 femminile e le mestrine che militeranno in serie B.

Vicenza in maglia rossa e Mestre in maglia grigia. Entrambe in amichevole di allenamento e senza numeri.

Amichevole di allenamento arbitrata da Paolo Zordan allenatore in seconda di Vicenza.

PRIMO QUARTO

Si nota la differenza di categoria. Vicenza sempre in vantaggio a meno 2 minuti dalla fine del primo quarto siamo sul 17-7.

Il primo a chiedere il time out il tecnico Rebellato sul 10-4.

Alle lunghe di Vicenza riesce quasi tutto. Tutti a segno i tiri liberi. Anche tiri su azione angolati. A segno anche alcuni contropiede.

Sin dal primo minuto in campo la capitana del Vicenza Federica Monaco che si è ripresa dal risentimento ai muscoli di una gamba.

La prima frazione di gioco finisce 23-12.

SECONDO QUARTO

Non inizia bene il secondo quarto anche se Vicenza è in vantaggio sul 4 a 2. Rebellato chiama il time out passati i tre minuti su 10. E corregge le sue atlete su una serie di errori accaduti per “adattamento” delle avversarie al gioco di Vicenza. Lo si nota dal bottino assai esiguu per tre minuti di gioco.

A tre minuti e mezzo di gioco rientra Monaco rimasta fuori da inizio della seconda frazione. L’esperienza della calabrese si fa sentire e il gioco comincia a girare: 12-2 a sei minuti e mezzo.

E sempre Rebellato chiede il time out a 2 minuti e 44 dalla fine. Il coach di Vicenza chiede un miglior giro di palla alle sue giocatrici. Si chiude il parziale 16-8.

TERZO QUARTO

Terza frazione in salita per le vicentine, un po’ stanche. A tre minuti e mezzo gomitata sul mento ad una vicentina (Claudia Gobbo) che viene sostituita: niente di grave. A 5 minuti di gioco siamo appena 3-4. D’altro canto Rebellato sta provando un altro quintetto in campo con difesa a zona e non a uomo.

Il coach Rebellato sembra più concentrato sulla difesa delle sue atlete. A tre minuti dalla fine siamo a 7-9 per Mestre. Sul 7-12 Rebellato chiede il time out e si lamenta con la squadra dell’attacco: “ognuna di voi sta giocando per i fatti suoi”, dice. Esige maggiore concentrazione.

Il terzo quarto finisce con il vantaggio del San Marco per 11-19.

QUARTO QUARTO

In campo per Vicenza sia la capitano Monaco sia la straniera Villaruelle. Monaco segna il primo canestro su azione, Villaruelle subisce fallo in attacco e va ai liberi e li mette a segno: siamo 4-0.

E Rebellato chiede time out (è un’amichevole) nonostante il gioco sia andato bene.

A tre minuti e 10 secondi Vicenza va in vantaggio sul 8-0. La difesa funziona bene e l’attacco pure.

A 4 minuti di gioco Monaco lascia il campo. Il primo canestro di Mestre arriva. a5 minuti e mezzo di gioco, segno che la difesa di Vicenza si è data da fare parecchio in questa ultima frazione.

A 6′ e 30″ il risultato è 14-2. Si chiude il quarto con uno schiacciate 23-6.

IL COMMENTO DI COACH REBELLATO

A fine partita coach Claudio Rebellato dice di essere contento a metà: “ho visto che la condizione atletica c’è, però purtroppo abbiamo fatto poche amichevoli precampionato: se questa fosse la seconda amichevole di 5 sarei contento, invece è quella prima dell’esordio”.

“Da alcune ragazze ho visto più di quel che mi aspettavo e da altre un po’ meno, ma ci sta è un’amichevole. In complesso è andata bene, meglio la difesa che l’attacco”.

“All’esordio abbiamo il San Martino di Lupari: uno squadrone giovane ma di 20 elementi. Hanno fatto molte amichevoli, ma con formazioni diverse dalla base. Non è detto che siano al top nemmeno loro!”

“Il covid evidentemente ci ha giocato degli scherzetti: poche amichevoli (alcune sono saltate per emergenze “positivi” nelle altre squadre, ndr) e l’inizio del campionato anticipato rispetto alle prime aspettative. C’è da stringere i denti!”

I DUE ROSTER

VELCOFIN AS VICENZA

Milena Mioni, pivot, Matilde Sartori, guardia, Francesca Tagliapietra, play-guardia, Elena Vella, guardia, Claudia Gobbo, ala-pivot, Angelica Tibè, ala-pivot, Maria Flora Lazzaro, guardia/ala, Federica Monaco, play/guardia, Ursula Colabello, ala-pivot, Giselle Beatriz Villaruel, guardia, Francesca Priante, ala,Marina Grazian, ala/pivot, Giulia Vettori, guardia.

Allenatore: Claudio Rebellato. Ass. allenatore: Paolo Zordan

Junior Basket SAN MARCO Mestre

Luisa Causin, Veronica Fiorin, Camilla Bonivento, Anna Faoro, Veronica Gerolimetto, Irene Bianca Marchet, Sofia Ragazzo, Sara Dal Toso, Elena Borsetto, Martina Maccarone, Giulia Riudolfi.

Allenatore: Luca Malossi. Assistente allenatore Elena Ciccarello