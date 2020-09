Mercoledì 30/9 Velcofin in amichevole con Mestre (serie B) e poi il 4/10 la prima in casa con le Lupe

BASKET – SERIE A2 FEMMINILE – Saltata l’amichevole di mercoledì scorso per colpa del covid-19 (sarebbe stata con Abano al palaLaghetto, ma un congiunto di una giocatrice padovana era risultato positivo), in casa AS Vicenza (Velcofin) ci si allena per l’amichevole di mercoledì 30 settembre alle 20 al palasport di via Carlo Goldoni in città.

L’incontro sarà con il San Marco Mestre, compagine che milita in serie B.

Il campionato di serie A2 2020-2021 per le ragazze di coach Rebellato inizia domenica 4 ottobre in casa alle 18 con il San Martino di Lupari, e la settimana dopo vi sarà il derby vicentino a Sarcedo con le padrone di casa dell’ex Anna Zimerle, ora coach.

Al palasport potranno essere presenti circa 400 spettatori, ovvero il 25% della capienza massima dell’impianto vicentino lungo viale Ferrarin.

IL ROSTER DI VELCOFIN VICENZA 2020-2021

Milena Mioni, pivot cl. 2001

Matilde Sartori, guardia cl. 2002

Francesca Tagliapietra, play-guardia cl. 1995

Elena Vella, guardia cl. 2000

Claudia Gobbo, ala-pivot cl. 1998

Angelica Tibè, ala-pivot cl. 1996

Maria Flora Lazzaro, guardia/ala cl. 1996

Federica Monaco, play/guardia cl. 1993

Ursula Colabello, ala-pivot cl. 1991

Giselle Beatriz Villaruel, guardia cl.1994

Francesca Priante, ala cl. 2003

Marina Grazian, ala/pivot cl. 1996

Giulia Vettori, guardia cl. 2002

Coach: Claudio Rebellato

Ass. Coach: Paolo Zordan

Preparatore atletico: Marco Gennari

LA DIRIGENZA DI AS VICENZA 2020 2021

Presidente pro tempore: Mariano Feriani

Vice: Gianfranco Dalla Chiara

General Manager: Roberto Pellizzaro

Team manager: Massimiliano Casale