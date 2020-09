Mezza Maratona del Brenta – Record di successi per i “green”

BASSANO DEL GRAPPA. Grande successo per i green di Vicenza Marathon presenti in massa alla Mezza e 10km del Brenta che è andata in scena nel bassanese domenica 27 settembre.

56 gli atleti del Vicenza Marathon

La prima gara di corsa su strada che si è corsa nella provincia vicentina dopo il lockdown con tanti runner giunti all’arrivo della pista di atletica di Santa Croce. Complessivamente sono stati 56 gli atleti Green giunti al traguardo nelle due distanze (in generale 486 classificati nella 21k e 186 nella 10k, classifiche su Endu) tanto da meritarsi la coppa come seconda squadra più numerosa.

Numeri importanti accompagnati, come spesso capita alla squadra dalle canotte verdi, da tanta veloce qualità. E’ mancata la vittoria, ma comunque un poker di podi assoluti dei Green è stato raccolto.

Due nella 10km con PAOLO Pellizzari, 4° in 33:34 e RICCARDO Trovato, 5° in 33:57 e altri due nella 21km al femminile portati a casa da EVA LIZ Mognon 3° con il nuovo personale (1:26:08), seguita da LISA Carraro 4° (1:27:13).

A completare la splendida giornata, anche meteorologica, sono arrivati altri 5 piazzamenti di categoria nella 21km con NICOLA Mastrotto, 1° nella SM24-34 e 6° assoluto (1:16:34), 1° posto anche per MATTEO Montemezzo nella SM40-44 che, come EVA LIZ Mognon, dopo la Mezza di Monza e nel giro di 15 giorni piazza un secondo botto personale chiudendo in 1:17:13 e 8° assoluto. Alle sue spalle SIMONE Cortiana (3°) che ha strappato l’ultimo gradino del podio al compagno di squadra FRANCESCO Grasso, giù per soli 15 secondi dal palco. Secondo posto invece per BARBARA Diquigiovanni classificatasi 9° donna con 1:29:40 nella SF45-49 e stessa posizione per l’inossidabile GIANTONIO Mazzacavallo (1:37:47) penalizzato però dalla categoria unita dai 60 anni in su, per lui che ne ha più di 70. Oltre a questi 5 podi nella 21km, gli atleti green ne hanno portati a casa altri 5 nella distanza dei 10km. Primissime con minuti di distacco dalle seconde tre Green abituali frequentatrici della pista il mercoledì sera a Vicenza dove allena coach FABIO Bertoldo: MARIANNA Rigoni nella SF40-44, ELISA Saterini nella 45-49 (4° si è classificata Valentina Crivelletto) e LORETTA Simoni nella 55-59. Quarta nella Over 60 PAOLA Campagnolo. Tra i maschi due 2° posti: ALDO Busa nella 50-54 (4° coach MIRCO Zanellato) e MARCO Di Felice nella 55-59.

Nel totale tra podi assoluti, di categoria e di squadra, gli atleti di Vicenza Marathon hanno festeggiato ben 15 volte, infilando in terra bassanese 9 personali. Un record! (Ri.So.)

