MC Control Diavoli Vicenza partono subito bene

I Diavoli portano a casa tre punti dalla difficilissima pista di Ferrara con il risultato di 7-2, al termine di una gara che ha visto una grande partenza dei vicentini e un ritorno dei padroni di casa, ben gestito dai Diavoli, grazie anche all’ottima prova del portiere Alberti.

Fischio di inizio e tiro dei Warriors con Crivellari, ma è subito Vicenza a passare con la rete del giovane statunitense Macdonald ben servito da Delfino. Ferrara prova una timida reazione, ma alla prima penalità fischiata ai padroni di casa i biancorossi ne approfittano con Baldan che raccoglie un tiro i Delfino e infila Gadioli. Vicenza si rende ancora pericoloso con Wennerstrom e poi fa tris con Macdonalds che mette in rete una ribattuta debole del portiere avversario su tiro di Sigmund. Ferrara chiama time out e alla ripresa accorcia con Crivellari su assist dell’ex biancorosso Dal Ben.

Ferrara prende coraggio e misure e cerca di approfittare di qualche spazio lasciato dai biancorossi, ma trova sulla sua strada un Alberti sempre attento e qualche errore sotto porta. I biancorossi possono contare sulla qualità dei singoli e allungano con Delfino, mentre alla penalità fischiata a Ustignani rischiano col palo colpito da Ferrara. Il primo tempo si chiude sul 4-1 per i vicentini con tiro di Roffo ribattuto dal portiere e salvataggio di Alberti su conclusione dei padroni di casa.

La seconda frazione di gioco si apre con i Diavoli all’attacco: ci provano Baldan e Sigmund, ma Ferrara non resta a guardare e impegna di nuovo Alberti. La gara si fa più combattuta e concitata, aumentano le penalità, ma è al ritorno delle squadre al completo che i berici allungano nuovamente: con Delfino su assist di Sigmund, con Baldan servito dal bomber vicentino e di nuovo con il numero 9 biancorosso che, a circa un minuto e mezzo dalla fine, porta a 7 le reti dei Diavoli. Nell’ultimo minuto penalità per Ustignani e rete dei padroni di casa in power play, a segno nuovamente con Crivellari servito da Dal Ben.

Un buon risultato per i Diavoli che iniziano il campionato con il piede giusto e fanno vedere qualche grande giocata dei nuovi arrivi, su una pista difficile per entrambe le squadre.

“Venire a giocare a Ferrara è sempre un’emozione perché l’inizio della mia vita hockeistica è stato qua ed è sempre bello venire a confrontarsi con degli amici in pista – ha dichiarato Andrea Ustignani, ferrarese di nascita e nei Diavoli da tre anni. – Oggi è andata bene, i nuovi innesti girano e il campionato è iniziato al meglio. Sapevamo che il campo è molto difficile ed oggi, a detta anche dei padroni di casa, era impraticabile, però ce l’abbiamo fatta. La squadra sta girando anche se dobbiamo ancora rodare un po’ e prendere confidenza, soprattutto la seconda linea, però abbiamo grosse possibilità e continueremo ad impegnarci e a lavorare per migliorare”.

Ferrara ha dimostrato di essere una buona squadra.

“Abbiamo incontrato un’ottima squadra che penso sia penalizzata da questa pista e che ha un gran potenziale. Auguro che possano risolvere il discorso pista perché con la squadra che hanno fatto se lo meritano. Anche da noi verranno fatti i lavori per la pista e arriverà lo stillmat, speriamo presto, per poterci esprimere al meglio nelle partite in casa. Comunque loro hanno una bella squadra e deve arrivare anche un altro giocatore statunitense bravo, conosciuto anche dai nostri americani, e credo che potranno fare molto bene”. Vittoria subito da archiviare e martedì di nuovo in pista con Verona.

“A mio parere è positivo fare due partite a settimana perché così ci possiamo abituare e prendere il ritmo partita e anche raggiungere più velocemente il feeling fra le linee. Con il fatto che quest’anno le gare sono di 40 minuti effettivi ce la possiamo fare. Hanno organizzato il campionato al meglio, con le trasferte infrasettimanali con squadre vicine, quindi sarà di sicuro diverso, ma è una novità che io ho apprezzato”.

E dopo questi tre punti pesanti i vicentini faranno il loro esordio fra le mura amiche del pattinodromo di Vicenza, martedì 29 settembre contro Verona, con inizio gara alle 20.30.

Tabellino

Ferrara Hockey – Mc Control Diavoli Vicenza (1-4) 2-7

Ferrara Hockey: Gadioli, Cipriano, Guandalini, Grancara, Ballarin, Weger, Pistellato, Crivellari, Cocchi, Dell’Antico, Lettera, Zabbari, Mazzarol, Dal Ben.

All.: Buzzo Alessio

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Macdonald, Testa.

All. Roffo Angelo

Arbitri: Marri e Ferrini

Reti

PT: 0.38 Macdonald (V), 5.08 Baldan (V) pp, 6.47 Macdonald (V), 7.08 Crivellari (F), 12.27 Delfino (V);

ST: 35.05 Delfino (V), 36.18 Baldan (V), 38.19 Delfino (V), 39.07 Crivellari (F) pp.