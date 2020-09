Asiago Hockey fermato dal Covid

L’Asiago Hockey 1935 comunica che alcuni componenti della squadra sono risultati positivi al Covid-19, nonostante tutte le precauzioni, le cautele e le linee di condotta più restrittive già adottate.

I risultati dei tamponi sono stati comunicati ieri sera in tarda serata. Tutti i giocatori stanno bene, sono stati isolati, stanno seguendo i programmi previsti per l’evenienza e concordati con l’AULSS 7 Dip. Prev. e vengono regolarmente controllati dallo staff medico della società. Nei prossimi giorni verranno svolti altri test da tutta la squadra e verranno via via decisi i prossimi passi.

La società ha sospeso in via temporanea e cautelativa gli allenamenti e le attività di preparazione.

Con tutta probabilità le prime partite del campionato verranno riprogrammate.