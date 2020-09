Sabato a Gallio la 3^MTB-Orienteering Coppa Italia Sprint

Nella straordinaria location dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni, sabato 26 settembre 2020 in tutta sicurezza e rispettando le nuove normative, si svolgerà la 3^MTB-Orienteering Coppa Italia Sprint. Questo paesaggio davvero affascinante, circondato da dolci montagne e boschi che pian piano si stanno colorando di caldi colori autunnali, ospiterà una novantina atleti di nazionalità Italiana, Russa e Francese.

Tra gli Italiani al via alla 3^MTB-Orienteering Coppa Italia Sprint, il meglio degli Elite reduci da numerosi campi allenamento in Europa a confrontarsi con i nazionali. Tra gli uomini Elite si daranno battaglia i pluricampioni come il vicentino Rossetto Riccardo, e i trentini Dallavalle Luca, Bettega Fabiano. In categoria femminile Cipriani Milena, Zambiasi Clizia sfideranno la russa Trifilenkova Anastasia.

Tra i sette Comuni dell’Altopiano abbiamo scelto i sentieri di Gallio come campo gara; il ritrovo sarà situato nelle vicinanze degli storici trampolini del salto con gli sci; le gare avranno durata di un’ora e seguiranno le premiazioni alle ore 18:00 presso la Piazza di Gallio al termine della manifestazione; i risultati della 3^MTB-Orienteering Coppa Italia Sprint saranno live cosultabili online: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18253, https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=21 o tramite applicazione android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oribos.live&hl=it

Nel corso della manifestazione un cittadino altopianese avrà l’occasione di testare sui sentieri di gara una Hand-Bike , fornita dalla scuola di sci “Scie di Passione”, come inizio di un nuovo grande progetto. Il progetto ha l’obiettivo di affrontare e abbattere le difficoltà che si possono verificare sia in una semplice escursione giornaliera, sia durante la partecipazione ad una gara sportiva garantendo l’accesso al bosco da parte di persone con disabilità motorie. Un evento per il quale ci stiamo impegnando in modo altrettanto importante infatti, è la Siben Trail-Orienteering Cup che si svolgerà il 10 – 11 ottobre sempre in questi territori.

Il nostro traguardo come Associazione Sportiva “Asiago 7 Comuni”, è dare la possibilità di praticare a tutti l’Orienteering in totale autonomia così da garantire uguaglianza tra i partecipanti e far nascere una notevole autostima sia nei singoli concorrenti, sia nel rapporto di squadra.

Nelle vicinanze del campo gara sarà inoltre allestito un “sentiero di prova” per dare la possibilità agli ospiti, a turisti e visitatori di provare questa disciplina con le innovative E-Bike che Col del Sole Bike Hotel ha gentilmente messo a disposizione. Un gran progetto professionale che ci sta permettendo di conoscere i proprietari di questa struttura ricettiva che, oltre ad affiancarci durante le manifestazioni con la Rete d’Impresa locale “Altopiano Outdoor” sta contribuendo all’acquisto di materiale per sostenere e sviluppare maggiormente lo sport dell’Orienteering a livello altopianese.

Alle notizie di ORIENTEERING su SPORTvicentino

Vai alla pagina facebook e lascia il tuo “like” per rimanere aggiornato