Rangers Under16: stagione 20-21 nel segno dell’importante collaborazione territoriale

Domenica 27 settembre alla Rugby Arena, l’allenamento pilotato tra le formazioni Under16 biancorosse per valutare al meglio la rosa dei giovani atleti vicentini provenienti dai Club Rangers, Thiene, Aries, Valchiampo.

Dopo l’esperienza di collaborazione con i Club vicentini avviata la scorsa stagione, staff e giocatori si sono ritrovati di nuovo in campo ai primi di luglio per porre delle basi importanti per la stagione 2020-2021. Tanto l’entusiasmo e la voglia dei ragazzi di ripartire e migliorarsi, dopo il blocco totale dettato dall’emergenza sanitaria. Sotto la guida di Graziano Lovato e del DT Coppo, sono stati definiti gli aspetti logistici e tecnici della collaborazione tra i Club partecipanti.

L’obiettivo è quello di far giocare quanti più ragazzi possibili, nel rispetto delle loro competenze e prospettive di crescita ed al contempo mantenere l’identità del Club di appartenenza, requisito fondamentale per formare non solo giocatori di rugby, ma anche educatori, dirigenti, arbitri. Al contempo, l’accordo punta alla crescita del bagaglio tecnico degli allenatori coinvolti, un laboratorio di esperienze per sviluppare specializzazioni su determinate abilità.

L’accordo vedrà l’iscrizione di due squadre Under16 ai campionati del Comitato Regionale Veneto. Gli allenamenti si svolgeranno a Vicenza, Sant’Urbano ed Arzignano attraverso un programma tecnico condiviso tra i Club, con i tecnici Fiorin, Bortolan, Camporese, Montenegro, Rubega, Meca, ed il supporto logistico dei furgoni della Rangers Rugby Vicenza, oltre agli allenamenti congiunti presso le strutture della Rangers Rugby Vicenza. Le partite casalinghe potranno svolgersi tra le numerose strutture dei Club partecipanti alla collaborazione per portare il rugby in più parti del vicentino.

Appuntamento quindi a domenica 27 settembre, ore 10:30 presso la Rugby Arena in Via Baracca 217 a Vicenza per questo primo impegno stagionale dei giovani vicentini, in attesa delle date ufficiali dei campionati da parte del CRV.

