Tanti campioni a Gallio domenica 27/9 per la Marathon dell’Altopiano

MTB – Sono davvero tanti i campioni e team confermati alla seconda edizione della Marathon dell’Altopiano, tra i quali anche la maglia iridata di Leonardo Paez, il russo Alexey Medvedev e il campione italiano Samuele Porro. La gara sarà valevole come Campionato Regionale Marathon Veneto FCI

Saranno davvero tanti i campioni al via della seconda edizione della Marathon dell’Altopiano, che si disputerà a Gallio (Vicenza), domenica 27 settembre 2020, sul meraviglioso Altopiano dei Sette Comuni.

L’A.S.D. Cortina Experience è onorata di avere ai nastri di partenza, tra i tanti top rider annunciati, anche il colombiano Hector Leon Leonardo Paez, atleta del team Giant Liv Polimedical, campione del mondo marathon in carica, che porterà a Gallio la sua maglia iridata. A contendere la vittoria al “Condor colombiano” ci saranno atleti del calibro di Samuele Porro (Trek Pirelli), campione italiano marathon, con al suo fianco Michele Casagrande.

Il russo Alexey Medvedev non è voluto mancare a questo importante evento e sarà al via affiancato dai suoi compagni della Cicli Taddei, tra i quali spicca il nome di Francesco Casagrande. Presente al gran completo la Wilier 7C Force di Massimo Debertolis, che schiererà ai nastri di partenza tutti i suoi assi, compresi il norvegese Ole Hem e Johnny Cattaneo.Il Torpado Sudtirol schiererà al via la campionessa lituana Katazina Sosna, Riccardo Chiarini e Oscar Vairetti, mentre la Cicli Olympia avrà Marzio Deho e Andrea Righettini. Torpado Ursus, Bottecchia Factory Team, KTM Protek Dama, Silmax Racing Team, Cingolani, KTM Dama Alchemist e tanti altri team ai nastri di partenza, pronti a lottare per la prestigiosa vittoria.

Anche la gara femminile si preannuncia infuocata. Oltre alla già citata Katazina Sosna ci saranno Chiara Burato (Omap Cicli Andreis), vincitrice dell’edizione 2019, Elena Gaddoni (Cicli Taddei), Annabella Stropparo (Tek Series), Costanza Fasolis (Giant Liv Polimedical), solo per citare le principali.

Ricordiamo a tutti gli interessati che il Fattore K si chiuderà venerdì 25 settembre alle 24:00, affrettatevi.

La Marathon dell’Altopiano vi aspetta per regalarvi tanto divertimento ed emozioni e le motivazioni per essere presenti a Gallio il 27 settembre 2020 certo non mancano.

L’A.S.D. Cortina Experience vi aspetta a Gallio, stiamo lavorando per offrirvi un weekend davvero indimenticabile!

