FC Arzignano Valchiampo sistema il centrocampo con di Alessandro Gabbani

Il nuovo mediano gialloceleste arriva dopo il grave infortunio occorso a Bertani, è un prodotto del settore giovanile della Sampdoria, e negli ultimi due campionati ha vestito la maglia biancorossa della Vis Pesaro in Serie C.

L’FC Arzignano Valchiampo raggiunge l’accordo con il calciatore Alessandro Gabbani. Nato a Roma il 13 luglio 1999, si tratta di un centrocampista alto 188 cm per 78 kg di peso forma. Capace di disimpegnarsi sia come play che come mezzala, ha il destro come piede preferito.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, dove tra giovanili e Primavera colleziona 68 presenze e mette a segno 1 rete. La prima esperienza da professionista arriva nel 2018-19, con due anni di Serie C giocata con la maglia della Vis Pesaro: complessivamente 12 partite, di cui 7 da titolare e 5 da subentrante.

“Mi hanno spinto a scegliere Arzignano il forte interesse da parte del direttore e del mister –spiega- oltre alla serietà dimostrata dalla società. Il primo impatto è stato ottimo, ho trovato un ambiente sano dove si può lavorare e fare molto bene, ma soprattutto ho trovato un gruppo davvero incredibile fatto di bravi ragazzi. In campo sono un ragazzo che da sempre il cento per cento e cerca di aiutare la squadra, fuori sono un ragazzo tranquillo e mi piace stare in compagnia. La squadra deve pensare partita per partita concentrandosi ogni domenica per portare a casa i tre punti e sono sicuro che ci toglieremo grandissime soddisfazioni”.

“E’ un giocatore che conosco molto bene –spiega il ds Mattia Serafini- l’ho seguito sia alla Sampdoria che alla Vis Pesaro. Mi piace perché ha grande fisicità e ha un gran mancino: è un giocatore molto duttile. Arriva a darci una mano dopo l’infortunio occorso a Romeo Bertani. Ringrazio di cuore la società, soprattutto il presidente Lino Chilese, che ci ha permesso di correre ai ripari ingaggiando un giocatore di valore: questa operazione testimonia ancora di più la serietà e la voglia di far bene che c’è in questa società in vista di questa stagione avvincente che ci aspetta. Auguro una pronta guarigione a Bertani, e auguro a Gabbani di integrarsi nel gruppo il più presto possibile”.

Ad Alessandro tutta la società intende rivolgere un grandissimo benvenuto in gialloceleste, e un grande in bocca al lupo per il campionato che lo aspetta, assieme ai suoi compagni.

