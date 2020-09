Ecco le nuove maglie del LR Vicenza

Un doppio debutto quello che andrà in scena sabato 26 settembre con l’avvio del campionato di Serie B 2020-21: sarà infatti la prima stagionale di L.R. Vicenza nella serie cadetta e il debutto della nuova maglia home della squadra biancorossa firmata dallo sponsor tecnico Lotto Sport Italia, l’azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero.

La nuova divisa Home 2020/2021 è stata svelata oggi attraverso una presentazione virtuale che ha coinvolto i tifosi biancorossi sui canali social del club. Un outfit che coniuga tradizione, eleganza e innovazione, realizzato dai designer di Diesel, guidati da Renzo Rosso, in collaborazione con Lotto.

La maglia, dalle tradizionali strisce verticali bianche e rosse, richiama la divisa storica del campionato 1967/1968. Impreziosiscono la divisa i dettagli: a sinistra sul fronte maglia è ricamata in corsivo la R, simbolo storico di LaneRossi nel classico colore blu, elemento che è ripreso anche sul lato destro del pantaloncino. Il colletto a polo, smacchinato, presenta un inserto in tessuto sulla parte frontale, mentre sul retro maglia, sotto il colletto, trova posto il simbolo della Provincia di Vicenza, oltre al nome del club. Sul petto è applicato il nuovo logo Lotto che richiama il logo istituzionale del passato.

Completano la divisa i pantaloncini di colore bianco con fascia laterale rossa e i calzettoni rossi con piede nero, caratterizzati da due fasce bianche nel retro interrotte dalla Losanga Lotto.

“Siamo felici di proseguire in questa partnership consolidata con Lotto e di poter lanciare insieme questa nuova divisa che rappresenta tutti i nostri tifosi e il territorio vicentino – ha dichiarato il presidente del LR Vicenza Stefano Rosso – Una maglia legata alla tradizione storica biancorossa ma che abbina anche la qualità nel design del nostro team creativo. In quest’anno particolare, speriamo di poter avere quanto prima al nostro fianco i nostri tifosi che ci hanno sempre supportato anche a distanza”.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di L.R. Vicenza per la terza stagione consecutiva – ha aggiunto Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia – Nello scorso campionato il club biancorosso ci ha regalato delle bellissime emozioni coronate dalla fantastica promozione in Serie B. Crediamo fortemente nel progetto della Società con cui condividiamo la grande passione per lo sport. Per il ritorno in Serie B abbiamo progettato una divisa che si ispira ad una maglia storica e alla tradizione abbina un attento studio del design e materiali innovativi e performanti. L’augurio è che questa maglia possa diventare il simbolo di una stagione ricca di soddisfazioni e di importanti traguardi, segnando un nuovo importante capitolo della storia di L.R. Vicenza.“Anticipate anche le due nuove divise Away e Icon, disponibili nei prossimi mesi. Nella prima, spiccano i dettagli oro sul fondo military green, mentre la maglia Icon presenta un innovativo design geometrico con blocchi di righe orizzontali e verticali.

La nuova maglia home sarà in vendita nelle prossime settimane.