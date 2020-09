Pallamano Malo vince all’esordio contro il Mezzocorona

Nel’incontro che segna l’inizio della stagione agonistica 2020/2021 Malo vince contro Mezzocorona dopo un match molto intenso e ricco di colpi di scena.

Malo conta tra i suoi uomini alcune criticità, Matheus Zanutto e Leonardo Rossi in fase di recupero dopo gli infortuni subiti e di fatto non schierati da Mister Murino se non per i tiri dai 7 metri, e Alex Mendo costretto alla tribuna da una microfrattura.

Malo parte con il freno a mano tirato, subisce il Mezzocorona che si porta avanti sul 3 a 1 grazie al suo esperto leader Boev, capace di perforare con fin troppa facilità difesa casalinga.

I padroni di casa rimangono in scia, senza perdere contatto e ricuciono il gap grazie alla vena offensiva del capitano Patrick Marchioro, impattando al 14^ sul 6 pari.

Il Malo si galvanizza e mette la freccia, riuscendo ad aumentare il vantaggio con le reti in successione di Nicolas Dieguez, Mattia Zanella e Simone Berengan, portandosi al riposo sul 16 a 12.

Nella ripresa il Malo gestisce il vantaggio fino al 16^, quando il Mezzocorona si riporta a ridosso dei padroni di casa, e pareggia nuovamente il match sul 20 pari al 19^.

Il risultato rimane in altalena fino al 25^, quando Matheus Zanutto segna il rigore del +2; alla rete del solito Boev risponde Mattia Meneghello, che chiude il match sul 26 a 24.

A Mister Murino l’analisi della partita dei suoi ragazzi

“Ieri l’unica cosa importante era ricominciare a giocare. Essere riusciti a farlo portando a casa una vittoria e i primi due punti è stato molto positivo. Mi aspettavo tensione e difficoltà, e giustamente ci sono state. Il nostro gioco è stato troppo spezzettato, attacchi troppo brevi e difese lunghe che spesso hanno concesso al loro esperto Boev di segnare con una semplicità tale da costringerci a fare alcune riflessioni. Mezzocorona è completamente ridisegnato rispetto alla scorsa stagione, gli abbiamo comunque concesso di dettare il ritmo della gara e questo non va bene per le nostre caratteristiche.

Di positivo c’è l’atteggiamento della squadra, avevamo voglia di giocare e di rompere il ghiaccio con questo nuovo campionato. Ora inizieremo ad avere materiale su cui lavorare ogni settimana e sono sicuro che i passi avanti ci saranno. Abbiamo bisogno di comprendere i nostri difetti per lavorarci sopra e correggerli, fondamentale è la voglia di crescere. In positivo mi ha stupito Nico Dieguez, sono tanti mesi che non gioca e lo sto inserendo gradualmente, ma migliora di settimana in settimana e i ragazzi lo hanno accolto bene, e questo è fondamentale. Una conferma Patrick Marchioro, che da capitano ha saputo tenere grinta e concentrazione in campo, gli 8 gol sono la naturale conseguenza. Bravi ragazzi e tutti in palestra a preparare la prossima gara

L’unica preoccupazione è l’infortunio subìto da Matteo Grotto nei secondi finali che speriamo risulti essere nulla di grave. Aspettiamo gli accertamenti..

Le formazioni in campo

ASD Handball Malo : Patrick Marchioro (K) 8, Davide Bellini 3, Thomas Casolin, Mattia Zanella 1, Simone Berengan 4, Leonardo Rossi, Joel Cappellari (P), Nicolas Dieguez 2, Ignacio Nincevic 2, Nicola Berengan(P), Matheus Zanutto 2, Mattia Meneghello 3, Andrea Zanella, Matteo Grotto 1, Riccardo Lucarini, Riccardo Crosara (P).

Allenatore : Mario Murino

Dirigenti : Romeo Grotto, Tiberio Marchioro, Roberto Berengan

Pallamano Mezzocorona : Martinati, Agiurgiuculese, Andreis, Boev 13, Comparin 3, Edotti 1, Franceschini 1, Martinelli 1, Moder, Rossi 3, Sartori, Stocchetti 2, Rossi L.

Allenatore : Agostini Luigi

P.T. 16 – 12

Risultato Finale : 26 – 24

Arbitri : Rossetti – Pasqualin

Foto : Claudio Schizzarotto

