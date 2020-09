L’Arzignano punta sulla linea verde: Doda, Roverato, Cavaliere e Bonaldo “promossi” in prima squadra

L’Arzignano Valchiampo punta sulla “linea verde” con l’inserimento nella rosa della prima squadra, in vista della stagione sportiva 2020-21 nel Campionato di Serie D, di quattro giovani di grandissimo talento e prospettive, cresciuti nel settore giovanile gialloceleste e che nella passata stagione sono stati punti di forza della formazione Berretti.

Si tratta del centrocampista classe 2001, Samuel Doda, del difensore classe 2002 Nicolò Roverato, e degli attaccanti classe 2001, Gianmarco Cavaliere, e classe 2002, Lorenzo Bonaldo.

Per la società una grande soddisfazione ed un forte senso di orgoglio nel vedere questi quattro ragazzi “fatti in casa” pronti per misurarsi col calcio “dei grandi”, a conferma dell’ottimo lavoro che si svolge nelle giovanili giallocelesti, da sempre punto centrale del progetto societario.