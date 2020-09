Il difensore Mazzocchi “sbarca” a Venezia

Nuovo acquisto in casa del Venezia FC, prossima avversaria del Vicenza: si tratta di Pasquale Mazzocchi, difensore, classe 1995, che ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30 giugno 2023.

Cresciuto calcisticamente al Benevento e successivamente all’Hellas Verona, in carriera ha vestito le maglie di Bellaria, Pro Piacenza, Rimini e Parma, con cui ha conquistato 3 promozioni consecutive, dalla Serie D alla Serie A, totalizzando complessivamente 64 presenze.

Nelle ultime due stagioni sportive ha vestito la maglia del Perugia in Serie B, scendendo in campo 57 volte, corredate da 1 gol e 6 assist.

“Siamo riusciti ad aggiungere alla rosa un altro giocatore importante che era un nostro obiettivo da diverso tempo – lo ha presentato il direttore sportivo Mattia Collauto – Pasquale è un giocatore con caratteristiche importanti, di categoria superiore con dei forti valori morali che si sposano perfettamente con i nostri”.

“Questa piazza e la città mi hanno sempre affascinato, la maglia mi piace tantissimo e la società ha creduto in me e mi ha voluto fin dall’inizio – ha aggiunto Mazzocchi – Cercherò di ricambiare la fiducia che mi hanno accordato in campo perché e l’unico modo che ho per dimostrare la mia gratitudine”.