Il CUS Padova Unipd Bluvolley vince il “Memorial Francesca Bardelle” e Martina Negrato miglior giocatrice del torneo

VOLLEY E UNIVERSITA’ – La squadra femminile del volley “CUS Padova Unipd Bluvolley” dell’allenatore Adam Giraldo si è aggiudicata la vittoria nella 45esima edizione del Torneo San Giacomo dell’Orio “Memorial Francesca Bardelle” organizzata da CUS Venezia insieme alle Università Ca’ Foscari di Venezia e Iuav.

Al torneo, che si è disputato a Venezia tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, Martina Negrato è stata premiata come miglior giocatrice.

La squadra rientra nel programma doppia carriera Studente-Atleta, che consente di conciliare, supportare ed incentivare l’alta performance sportiva con la formazione universitaria.

Venerdì 18 settembre le giocatrici padovane capitanate da Sofia Nuzzo si sono scontrate con la squadra “CUS Venezia 2” vincendo 2-0 al meglio dei 3 set (25-13 e 25-17), mentre il “CUS Bergamo” ha battuto il “CUS Venezia” per 2-1 (23-25; 25-22; 25-19).

Nella giornata di sabato 19, terzo posto nella finalina per il “CUS Venezia” sul “CUS Venezia 2” (25-11 e 25-19), mentre in una combattutissima finale le padovane sono riuscite a recuperare la squadra orobica rimontando con una superba progressione lo svantaggio iniziale (19-25; 25-14; 26-24; 25-20) e vicendo poi per 3 set a uno.

Venerdì 25 settembre alle ore 16 in Rettorato di Palazzo Bo (via VIII febbraio 2) a Padova, verrà consegnata una targa donata dal Presidente Massimo Zanotto del Cus Venezia a Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova.

Alla cerimonia saranno presenti Antonio Paoli, Delegato a progetto per sport e benessere, Francesco Uguagliati, Presidente CUS Padova, Marta Ghisi, Advisor per le attività sportive (volley), Massimiliano Zattin, Advisor per le attività sportive (volley).