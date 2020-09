Parcheggi gratuiti per rivitalizzare il centro cittadino: l’iniziativa funziona

Da sabato 12 settembre a domenica 29 novembre, ogni sabato e domenica, a Vicenza si sosta gratuitamente nei sei parcheggi a sbarra del centro storico gestiti da AIM e si entra gratuitamente in Basilica palladiana e nei musei civici. “Questa importante operazione, con cui agevoliamo l’accesso al centro storico di vicentini e visitatori, ha il duplice obiettivo di sostenere la ripresa delle attività commerciali e promuovere il rilancio turistico della città – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco – Mettiamo così in campo una nuova misura, che ci risulta rara nel panorama italiano, per dare un’ulteriore spinta alla ripartenza post lockdown”. “Il centro storico deve tornare a vivere dopo mesi difficili – aggiunge l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – e il nostro impegno è massimo in questo senso anche sul fronte della mobilità. Questa iniziative si conclude a novembre, ma per dicembre stiamo già pensando a un pacchetto di agevolazioni natalizie”.

A rivolgere un plauso all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli che sottolinea l’importanza di coniugare la mobilità con la valorizzazione del centro cittadino.