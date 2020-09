Team Bassano: ottimi risultati nella varie corse. Giacoppo e Randon primi “virtuali” alla Coppa Città di Recoaro

5 gare mettono in evidenza il Team Bassano tra rally salita e regolarità dello scorso fine settimana portano nuovi positivi risultati alla scuderia dall’ovale azzurro

Romano d’Ezzelino (VI), 14 settembre 2020 – È stato un fine settimana ricco di manifestazioni che hanno visto impegnati numerosi portacolori del Team Bassano; dai rally alle salite, fino alla regolarità, portando nuovi positivi riscontri nella già prestigiosa bacheca della scuderia capitanata da Mauro Valerio. Il resoconto dei risultati si apre, però, con un excursus al fine settimana precedente e alla gara di Vallelunga dove “Toby” e Graziano Grazzini hanno vinto la loro classe con l’Opel Kadett GT/e e colto il terzo posto di 3° Raggruppamento.

Città di Torino

Tornando ai più recenti eventi, al Rally Città di Torino valevole per il Trofeo della Prima Zona, s’inizia con l’ottimo quarto assoluto di “MGM” e Marco Torlasco sulla Porsche 911 SC che hanno portato alla vittoria di classe e di 3° Raggruppamento. Bella gara anche per Enrico Canetti e Cristian Pollini, ventunesimi assoluti e primi di classe con l’Opel Corsa GSI Gruppo A e un’altra Opel, la Kadett GT/e di Cristiano Guasti ed Ezio Scala ha chiuso settima di classe e in posizione 27 dell’assoluta. Ritiro per la seconda Kadett, quella di Massimo e Matteo Migliore per rottura del cambio, mentre a fermare la Porsche 911 RSR di Luca Prina Mello e Simone Bottega è stata la rottura di una valvola.

Targa Florio

Dalla Targa Florio, valida per il T.R.Z. Quarta Zona, arriva il secondo assoluto di Marco Savioli e “Davis” i quali con la Porsche 911 RSR fanno loro la classifica di classe e di 2° Raggruppamento.

Bologna-Raticosa

Due anche le cronoscalate effettuate. Alla Bologna – Raticosa si registra la bella prestazione di Marco Stella che su Alfa Romeo Giulia GT sale realizzando la 28^ prestazione assoluta che gli vale la vittoria di classe. Ritiro invece, per Remo De Carli in gara con una Radical tra le vetture moderne.

Alghero-Scala Piccarda

Alla Alghero – Scala Piccada, terzo posto assoluto e vittoria di 2° Raggruppamento per la Fiat 125 Special di Leopoldo Di Lauro.

Coppa Città di Recoaro

Infine, nella regolarità turistica Coppa Città di Recoaro, Andrea Giacoppo e Nicola Randon hanno ottenuto la miglior prestazione su Fiat Balilla Coppa d’Oro ma, come previsto dal regolamento, essendo il primo conduttore “top”, non compare in classifica ed ha comunque effettuato un positivo allenamento in vista della 1000 Miglia del prossimo ottobre. Compaiono invece in classifica, Andrea Stocchero e Francesca Sandri, undicesimi su Autobianchi A112 Abarth, oltre a Edoardo e Matteo Zuccante, diciannovesimi con la Fiat 127 CL.

