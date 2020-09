2° Memorial Stefani – GS Hockey Trissino batte anche il Valdagno e vince il torneo!

Nella terza ed ultima giornata di gare al Pala Dante i blucelesti di Resende vengono fuori nella ripresa e superano i “vicini di casa” nella finalissima, scrivendo così il loro nome nell’albo d’oro dopo il Barcelos, con tre vittorie in altrettante partite. Scuccato capocannoniere del torneo

TRISSINO – Si chiude con la meritata vittoria dei padroni di casa del GS Hockey Trissino la seconda edizione del Memorial Gianni Stefani al Pala Dante di Trissino. In un pomeriggio estivo le quattro formazioni impegnate hanno dato via a due partite molto intense e tecnicamente valide, che hanno soddisfatto e divertito i tanti spettatori presenti sulle tribune e collegati via streaming.

Nella prima partita con il Montebello è il Sandrigo ad aggiudicarsi la vittoria. Il Sandrigo è partito subito a razzo, ed ha sbloccato il risultato con Diogo Neves. Il raddoppio, sempre dalla distanza con Pallares. Il Montebello non ci sta e dimezza lo svantaggio con Tataranni. In avvio di ripresa il Sandrigo prova ad allungare con Pozzato, mentre a metà frazione Diogo Neves fa doppietta. Montebello che non molla e torna sotto ancora con Tataranni e Miguelez.

Nella seconda partita il derbyssimo se lo aggiudicano i padroni di casa. Il Trissino parte forte, e la sblocca al 4’ con Caio. La partita è bella, intensa, e il Valdagno al 16’ perviene al pareggio con il bel contropiede di Piroli. Partita equilibrata con due squadre in ottima condizione, al 10’ della ripresa è un’invenzione di Scuccato a riportare avanti i padroni di casa. Poi ci pensa il portoghese Caio a fare doppietta e ad allungare, con Scuccato che fa tripletta segnando la quarta e quinta rete, laureandosi pure capocannoniere del torneo.

E’ dunque il GS Hockey Trissino ad aggiudicarsi la seconda edizione del Memorial Gianni Stefani, scrivendo il proprio nome sull’albo d’oro del torneo dopo quello dei portoghesi del Barcelos, davanti agli occhi della figlia di Gianni, la vice Sindaco Senatrice Erika Stefani, presente sugli spalti.

TABELLINI TERZA GIORNATA

HOCKEY MONTEBELLO – HOCKEY SANDRIGO 3-4 (pt 1-2)

MONTEBELLO: 1 Edy Nicoletti (P), 2 Diego Nicoletti, 4 Carlo Bertinato, 5 Nuno Paiva, 6 Juan Fariza (CAP), 7 Antonio Miguelez, 8 Massimo Tataranni, 11 Simone Bolla, 27 Simone Peretto, 10 Giovanni Bovo (P). All. Luca Chiarello

SANDRIGO: 13 Tommaso Bernardelli (P), 74 Diogo Neves, 54 Claudio Cacau, 4 Marc Pallares, 6 Marco Poletto (CAP), 5 Alberto Pozzato, 19 Thomas Crovadore, 11 Marc Vazquez, 7 Andrea Contro, 18 Christian Cocco (P). All Franco Vanzo

ARBITRI: Paolo Moresco e Claudio Ferraro. Ausiliario: Paolo Capitanio

RETI. Pt 0’30 Diogo Neves (S), 7’ Pallares (S), 10’ Tataranni (M). St 2’ Pozzato (S), 12’ Diogo Neves (S), 18’ Tataranni (M), 24’20 Miguelez (M)

GS HOCKEY TRISSINO – HOCKEY VALDAGNO 5-1 (pt 1-1)

TRISSINO: 54 Adrià Català (P), 2 Leonardo Diquigiovanni, 5 Alessandro Faccin, 6 Andrea Malagoli, 8 Caio Oliveira, 17 Joao Pinto (CAP), 58 Andrea Scuccato, 71 Davide Gavioli, 76 Gabriele Gavioli, 13 Elia Zen. All Nuno Resende

VALDAGNO: 10 Bruno Sgaria (P), 3 Andrea Brendolin, 17 Gaston De Oro, 8 Davide Piroli, 7 Alex Zordan, 12 Nicolò Crocco, 6 Andrè Centeno, 4 Mattia Cocco (CAP), 2 Manuel Mir, 1 Filippo Fongaro (P). All Diego Mir

ARBITRI: Claudio Ferraro e Paolo Moresco. Ausiliario: Paolo Capitanio

RETI. Pt 4’ Caio (T), 16’ Piroli (V). St 10’ Scuccato (T), 14’ Caio (T), 15’ Scuccato (T), 19’ Scuccato (T)

RISULTATI DEL “2° MEMORIAL GIANNI STEFANI”

Montebello – Valdagno 3-4; GS Hockey Trissino – Sandrigo 9-3.

Sandrigo – Valdagno 3-3; GS Hockey Trissino – Montebello 4-1

Montebello – Sandrigo 3-4; GS Hockey Trissino – Valdagno 5-1

CLASSIFICA. GS Hockey Trissino 9 (+13), Hockey Valdagno 4 (-3), Hockey Sandrigo 4 (-5), Hockey Montebello 0 (-5)

ALBO D’ORO. 2019-20 Barcelos (POR); 2020-21 GS Hockey Trissino (ITA)

Nicola Ciatti – Ufficio Stampa Hockey Trissino

Credits Grafiche: Alberto Rizzi