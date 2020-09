Ufficiale il ritorno di Niccolò Valenti all’FC Arzignano Valchiampo

Definito dopo un solo anno il ritorno in gialloceleste di Niccolò Valenti, estroso esterno d’attacco senese, che due anni fa in Serie D contribuì alla storica promozione in Lega Pro con 30 presenze e 11 gol. A lui va un grandissimo in bocca al lupo per questa seconda avventura in gialloceleste

L’FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente l’accordo raggiunto con il calciatore Niccolò Valenti per il ritorno in gialloceleste del talentuoso esterno d’attacco mancino, capace di disimpegnarsi al meglio sia sulla fascia destra che sinistra, uno dei grandi protagonisti della promozione in Lega Pro di due anni fa.

Nato a Siena il 07 dicembre 1991 (174 cm di altezza per 70 kg di peso forma), inizia il suo percorso in prima squadra nelle fila della Sangiovannese, in Eccellenza, nel 2011-12, prima di passare al Riccione (7 presenze e 3 gol) e nel FiesoleCaldine (19 presenze e 3 gol) nella stagione 2012-13. Nel 2013-14 difende i colori della Colligiana (30 presenze e 7 gol), mentre nei due successivi campionati passa al Poggibonsi (complessive 62 presenze e 15 gol). Nel 2016-17 passa all’Aquila, dove in due stagioni colleziona 45 presenze e 13 gol. A dicembre del 2017 il primo arrivo ad Arzignano: nella prima annata 18 presenze e 4 gol, mentre nella seconda 30 presenze e 11 gol, molti dei quali determinanti per la storica promozione in Lega Pro. Nell’ultimo campionato ha giocato col Matelica, allenato dal suo ex tecnico all’Aquila, Battistini, collezionando 13 presenze e mettendo a segno 1 rete.

“Le motivazioni del mio ritorno sono state tante –spiega- in primis la società, l’ambiente, le persone, ma anche l’ambizione di voler provare a rifare cose importanti! Ho visto un’ambiente cresciuto sotto tutti i punti di vista, anche nei piccoli dettagli, e sulla squadra non avevo dubbi che venisse allestito una gruppo forte, fatto di bravi ragazzi e umili. Di Arzignano mi è mancato un po’tutto sinceramente, il rapporto con le persone, e in particolare ci tengo a sottolineare la serietà della società! Le ambizioni sicuramente sono quelle di provare ad arrivare il più in alto possibile, ma questo tocca a noi dimostrarlo ogni domenica sul campo. Alla gente dico di venire a supportarci il più possibile, perché’ per fare grandi cose ci vuole l’aiuto di tutti. Quindi, tutti allo stadio…”.

“Siamo molto contenti –spiega il ds Mattia Serafini- sia io che la società che dopo questo periodo di riabilitazione Niccolò stia molto meglio. Siamo sicuri che sarà un punto cardine sia in campo che fuori per la prossima annata. Le sue qualità tecniche e umane non si discutono; si è messo da subito a lavorare sodo per recuperare il tempo perso causa infortunio. Gli auguriamo di stare sempre bene, e poter essere incisivo e decisivo per la squadra. Mi fa moltissimo piacere il suo ritorno”.

A “Nick” tutta la società intende rivolgere un grandissimo “bentornato a casa”, e un grande in bocca al lupo per il campionato che lo aspetta, assieme ai suoi compagni.

