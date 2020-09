MTB Orienteering: a Gallio la terza prova di Coppa Italia

MTB Orienteering

Asiago 7 Comuni, con il 26 settembre tornano le gare nazionali a Gallio che ospita la terza prova di Coppa Italia specialità sprint, dimostrando il suo ruolo di leadership tra le località che ospitano grandi eventi legati al mondo dello sport con mappa e bussola. In un anno in cui, causa emergenza Covid, tante gare sono state cancellate, può contare su una macchina organizzativa in grado di garantire in ogni condizione lo svolgimento di gare di livello nazionale e internazionale grazie ai protocolli anti-covid preparati dalla Federazione Italiana Sport Orienteeering.

La gara organizzata dallo Asiago7Comuni SOK con il supporto del Comune di Gallio si svolgeranno nella zona a Nord del centro di Gallio e sarà riprese da RAI Sport, oltre ad una costante copertura social. La manifestazione aprirà il week-end dedicato alla mtb orienteering in altopiano, infatti la domenica Gallio ospiterà la seconda edizione della Marathon Mtb.

L’esperienza dei tecnici della Federazione che ha offerto questa importantissima chance, aiuterà a crescere e promuovere il territorio dei Sette Comuni come méta di eccellenza per la pratica della mtb in tutte le sue declinazioni.

RITROVO, APERTURA SEGRETERIA E VERIFICA TESSERE

Sabato 26 settembre dalle ore 14.30 alle ore 15:30. Accesso contingentato. La segreteria per il ritiro pettorali e buste gara sarà in comune con la Marathon Altopiano di mtb, presso la palestra delle scuole medie di Gallio. Compilazione dell’autocertificazione di buona salute anti-Covid.

PARTENZE

Sabato 26 settembre

Coppa Italia Sprint – ore 16.00

PERCORSO

Le prove si svolgeranno sabato 26/09 dalle ore 16.00 alle 17.00. Anello di 3.5 km circa e 150 m. di dislivello con ostacoli naturali variazioni di pendenze e passaggi tecnici. Si sviluppa su strade forestali, sentieri e tratti di single track nell’area compresa tra i trampolini di salto del Pakstall e l’abitato del Gastagh. Lunghezza variabile in funzione della categoria.

CATEGORIE

Agoniste FISO: M/W-17, M/W-20, M/W Elite, M/W40, M/W50, M60;

Non agoniste FISO: M/W-14, Esordienti, Direct, M/WB, E-Bike

Ludiche: Dimostrativo, E-Bike, Hand-Bike

COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

€ 5.00 M/W-14, M/W-17, Esordienti, Dimostrativo, E-Bike. € 10.00 M/W-20,M/W Elite, M/WB, M/W40, M/W50, M60, Direct.

Iscrizioni entro le ore 23.59 di martedì 22 settembre 2020 – tramite e-mail all’indirizzo: info@asiago7comunisok.eu complete di: Nome e Cognome, data di nascità, n° Si-Card, nome e nazione della società, categoria in cui si vuole gareggiare. Per i non tesserati FISO sono disponibili le categorie Ludiche: Dimostrativo, E-Bike, Hand-Bike con iscrizione direttamente in segreteria il giorno della manifestazione.

Pagamento: Superato il termine ultimo di iscrizione, sarà inviata ad ogni società la quota d’iscrizione che dovrà essere pagata preventivamente tramite bonifico bancario. Si chiede di inviare la ricevuta di pagamento alla società organizzatrice via e-mail a info@asiago7comunisok.eu, il giorno della gara verrà consegnata la ricevuta ufficiale. Il giorno della gara la segreteria sarà disponibile per l’iscrizione sul posto nella categoria Esordienti e l’eventuale ritiro di SiCard a noleggio.

Bonifico bancario intestato a:

Asiago 7 Comuni Ski Orienteering Klubb

IBAN: IT88 W086 6960 1300 1900 4003 946 – BIC: CCRTIT2TF01 – Banca: BANCA ALTO VICENTINO filiale di Asiago (VI)

PREMIAZIONI

Coppa Italia Sprint – sabato 26 settembre, ore 18.00 in piazza a Gallio con prodotti dei produttori locali dell’altopiano.

INFORMAZIONI

Tel. 348.5472164 │E-mail: info@asiago7comunisok.eu

