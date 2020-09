Gellert rimane un giocatore della Migross Asiago!

La Migross Supermercati Asiago Hockey comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore Alex Gellert per la prossima stagione.

Il giocatore, votato miglior difensore della scorsa Serie A, è pronto a tornare ad Asiago per mettersi a disposizione di Mattila e difendere ancora una volta i colori giallorossi.

L’ultima stagione è stata la migliore in termini di punti per Gellert che ha realizzato 14 goal e 29 assist per un totale di 43 punti in 41 partite di Alps Hockey League, mentre nei playoff della Serie A ha realizzato un goal e servito un assist in 6 partite.

Quella di Gellert è una conferma fondamentale per il reparto arretrato della Migross Asiago, che anche nella prossima stagione potrà contare sulla dinamicità e versatilità del numero 65.

Buona fortuna Alex e bentornato!

Alle notizie di hockey su SPORTvicentino

Vai alla pagina facebook e lascia il tuo “like” per rimanere aggiornato