OFF ROAD FEST 2020 – SCHIO

19-20 SETTEMBRE: DUE GIORNI DEDICATI A ENDURO E MOTOCROSS

È stata presentata la sesta edizione dell’Off Road Fest, la manifestazione non competitiva dedicata agli appassionati di motocross ed enduro in città.

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre in via Pista dei Veneti a Magrè di Schio.

L’edizione 2020, pur presentandosi in modalità ridotta a causa delle norme anti Covid-19, sarà

comunque carica di spettacolo e adrenalina. Alla due giorni, durante la quale motocross ed enduro

saranno i protagonisti indiscussi, si sono iscritti già numerosi piloti che potranno accedere ai

paddock e girare nel circuito dalle 10 alle 17.30.

«Anche se quest’anno non potremmo assicurare tutte le iniziative spettacolari a corollario del

nostro evento abbiamo ugualmente deciso di portare in scena l’Off Road Fest che fin dalla sua

prima edizione chiama a Schio svariate centinaia di appassionati di motocross ed enduro e migliaia

di spettatori interessati ad ammirare le prodezze dei vari piloti – dice Giovanni Chiozza, presidente

del Moto Club Schio che organizza la manifestazione. Ricordo inoltre che il nostro Moto Club

vanta, nei vari anni tra i propri drivers, campioni nazionali e internazionali come Dal Brun

Pierantonio , Sberze Fiorello, Gatti Loris, Penazzato Maurizio, Acquasaliente Ernesto, Antoniazzi

Giorgio, Cestaro G.Paolo, Zanon Ettore, Dalle Carbonare Alessandro, Rigoni Antonio e altri ancora.

Per i più piccoli che si avvicinano al nostro sport sarà messa a disposizione un’area dedicata con un

percorso specifico e separato.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente un food truck con panini di tutti i tipi, bibite

e aperitivi.

«Eventi come l’Off Road Fest, oltre ad essere motivo di lustro per la città, sono da considerare

anche come un’opportunità di rilancio turistico del nostro territorio soprattutto in momenti così

difficili per tutti gli operatori commerciali che anche grazie a manifestazioni sportive come queste

possono farsi conoscere per ciò che riescono a offrire – dice Aldo Munarini, assessore allo sport

del Comune di Schio che patrocina l’evento. L’augurio è quello che possa essere un weekend di

sport e divertimento e soprattutto di socializzazione dopo il complesso periodo che abbiamo

attraversato. Da parte dell’Amministrazione, poi, va un plauso ad associazioni come il Moto Club

Schio che pur nelle difficoltà contingenti riescono con forza e passione a portare avanti le proprie

attività regalando un rinnovato ottimismo per un futuro più roseo».

NORME DETTAGLIATE PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO

Le norme anti Covid 19 vigenti, aggiornate con il DPCM del 07 Settembre 2020, dicono che le

manifestazioni sportive, per il momento, ossia sino al 30 settembre, si dovranno tenere ancora a

porte chiuse.

Essendo l’OFF ROAD FEST un evento sportivo la presenza degli spettatori è quindi contingentata e

controllata.

Per ora possiamo solo garantire l'entrata ai i piloti ed eventuali accompagnatori regolarmente

iscritti alla manifestazione.

Potranno accedere massimo due accompagnatori / meccanici muniti di autocertificazione di stato

di salute.

All'interno dell'area paddock e lungo il percorso si dovrà obbligatoriamente indossare la

mascherina e il bracciale di riconoscimento consegnato al momento delle iscrizioni.

Noi controlleremo anche la temperatura corporea. Se si vorrà, per i presenti, assistere alle

evoluzioni dei piloti si dovrà assicurare sempre almeno 1 metro di distanziamento tra le singole

persone.

Ci sarà anche la presenza e il controllo della Polizia Comunale e quindi si chiede il massimo

impegno da parte di tutti.

Noi organizziamo al meglio le attività, gli avvisi e le varie aree ma non possiamo anche

trasformarci in controllori per quelli che non rispettano le norme vigenti.

Ci scusiamo con l’affezionato e competente pubblico ma quest’anno non riusciamo a fare di

meglio.

