FC Arzignano Valchiampo in arrivo il terzino Enrico Rossi dal LR Vicenza Virtus

Reduce da una stagione più che positiva a Cartigliano, l’esterno mancino classe 2001 arriva in prestito alla corte di Manuel Spinale per dare freschezza alla linea arretrata dopo il precampionato svolto coi biancorossi

L’FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente l’accordo raggiunto con il calciatore Enrico Rossi, che arriva in gialloceleste con la formula del prestito dal LR Vicenza Virtus. Nato il 01 aprile 2001, si tratta di un terzino sinistro di grandi prospettive, in possesso di una grande corsa, abile sia in fase difensiva che di spinta.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bassano prima e del Vicenza Calcio poi (con cui è stato convocato sette volte in prima squadra), nella passata stagione ha difeso i colori del Cartigliano nel Campionato di Serie D, collezionando 30 presenze complessive tra campionato e coppa, mettendo a segno 1 rete.

“Ho scelto Arzignano sia per il progetto importante che ha questa società e sia perché il direttore e anche il presidente mi hanno voluto fortemente dimostrandomi tutta la loro fiducia e stima nei miei confronti –le sue prime parole da giocatore gialloceleste- siamo una squadra forte, umile e soprattutto con una mentalità vincente. Sono un terzino sinistro a cui piace molto fare la fase offensiva ma so che prima di tutto devo difendere. La mia caratterista principale è la corsa. Come ragazzo sono umile, che ha tanta voglia di dimostrare e di vincere. La squadra deve avere le massime ambizioni possibili perché è stata costruita per vincere. Alla società e ai tifosi dico che per questa maglia darò sempre il cento per cento senza mai mollare e senza mai tirarmi indietro”.

“E’ un ragazzo che ho seguito moltissimo in questi anni –spiega il ds Mattia Serafini- un giovane di grandi prospettive che potrà senza dubbio darci moltissimo. Si tratta di un ragazzo della zona, con buone qualità. Ringrazio il Vicenza, con cui stiamo collaborando bene, per l’esito positivo della trattativa”.

A Enrico tutta la società intende rivolgere un grandissimo benvenuto in gialloceleste, e un grande in bocca al lupo per il campionato che lo aspetta, assieme ai suoi compagni.

