All’Arzignano Valchiampo arriva attaccante francese Dany

Il nuovo giocatore gialloceleste è cresciuto nel vivaio del Tolosa, ha esordito in Ligue 1 e in Coppa di Francia, collezionando pure 5 presenze e 2 gol con la Nazionale Transalpina Under 16. La sua ultima squadra è stata il Trelissac FC

ARZIGNANO (VI) – L’FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente l’accordo raggiunto con il calciatore Dany Maury. Nato a Douala in Camerun il 18 agosto 1994, si tratta di un esterno destro d’attacco, che può offrire ottime garanzie di rendimento anche come terzino destro. Alto 172 cm per 70 kg di peso forma, è in possesso della doppia cittadinanza camerunense e francese.

Formato calcisticamente nel vivaio transalpino del Tolosa, con cui esordisce pure in Ligue 1 il 14 febbraio 1994 contro il Bastia, e colleziona pure 5 presenze e 2 reti con la Nazionale Under 16 francese. La sua ultima squadra è stata il Trelissac FC, con cui si è messo in mostra con un rendimento sempre ottimale.

“Sono rimasto impressionato dall’organizzazione che ho trovato –spiega il franco/camerunense- i compagni mi hanno accolto nel modo migliore che potessi sperare, e la società mi è stata vicina, permettendomi di sentirmi a casa da subito. Non potevo fare scelta migliore. Adesso cercherò di entrare prima possibile nei meccanismi di gioco della squadra. Sono sicuro che assieme ai miei compagni mi toglierò tantissime soddisfazioni”.

“Sono felicissimo che Dany abbia accettato la nostra proposta –spiega il ds Mattia Serafini- perché si tratta di un giocatore di grande valore. Nasce come terzino destro, ma noi lo utilizzeremo molto soprattutto come esterno d’attacco. Lo abbiamo corteggiato parecchio. E’ venuto con noi in ritiro a Bolca, ci ha convinti da subito. E’ un giocatore duttile, molto forte e dinamico, con grande esplosività. Speriamo si adatterà nel più breve tempo al nostro calcio. Sono convinto che ci darà una grande mano e ci aiutera’ a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati”.

A Dany tutta la società intende rivolgere un grandissimo benvenuto in gialloceleste, e un grande in bocca al lupo per il campionato che lo aspetta, assieme ai suoi compagni.

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo